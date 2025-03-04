Правительство разрешило бронировать новую категорию работников: детали

Украина продолжает укреплять свою цифровую инфраструктуру, и недавние изменения в порядок бронирования военнообязанных работников в телеком-отрасли являются важным шагом в этом направлении. Кабинет Министров разрешил мобильным операторам и интернет-провайдерам бронировать работников для строительства сетей, устойчивых к отключению электроэнергии. Это решение должно обеспечить бесперебойную работу критических телекоммуникационных систем даже в условиях военного положения.

Фото из открытых источников

Согласно новым правилам, работники, занимающиеся строительством энергонезависимых сетей по технологии xPON или на автодорогах, могут быть забронированы для обеспечения стабильной связи при отключении электроэнергии. Для этого предприятия должны быть включены в список критически важных и иметь утвержденные планы на год. Бронирование будет осуществляться через платформу "Действие", аналогично другим важным службам.

Это решение позволит обеспечить стабильный доступ в интернет и мобильную связь для граждан и предприятий, особенно в условиях войны. Заместитель Министра экономики Виталий Киндратов отметил, что стабильная связь — это не просто удобство, а критическая потребность для страны в период военного положения. Развитие энергонезависимых сетей станет важным шагом в стратегическом развитии цифровой инфраструктуры Украины до 2030 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство Украины упростило правила бронирования для военнообязанных священнослужителей и признало религиозные организации критически важными для функционирования страны. Теперь все религиозные общины получат отсрочку для своих представителей без ограничений по количеству или уровню заработной платы.