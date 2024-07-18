Правительство расширило возможности полицейских: что должны знать граждане

В правительстве Украины поддержали законопроект Министерства внутренних дел, который значительно расширяет возможности полиции применять электрошокеры. По словам заместителя министра внутренних дел Богдана Драпатого, нововведения позволят полицейским более эффективно реагировать на преступность. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Правительство расширило возможности полицейских

Законопроект, утвержденный Кабмином, предлагает три новых сценария, при которых полиция имеет право использовать электрошоковые устройства:

— во время задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения и сопротивляющегося или пытающегося скрыться

— при задержании лица, оказывающего физическое противодействие полицейскому;

— во время задержания лица, пытающегося скрыться из-под стражи.

Важно то, что законопроект все еще запрещает использование шокеров в участках головы, шеи и половых органов, но критики утверждают, что это недостаточно для предотвращения злоупотреблений.

На сегодняшний день в законодательстве было только два основания для применения электрошокеров, и каждое из них предусматривает непосредственную угрозу жизни или здоровью.

"Расширение законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими обусловлено тем, что это специальное устройство при использовании в исключительных случаях позволяет существенно снизить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия", — говорится в сообщении замминистра внутренних дел.

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