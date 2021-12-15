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Правительство продлило адаптивный карантин: названа дата

Кабмин продолжает действие адаптивного карантина в Украине до конца марта 2022 года

сегодня, 15:16
Автор:

Людмила Слободенюк
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Адаптивный карантин на территории Украины продлится, по меньшей мере, до 31 марта 2022 года. Об этом стало известно во время заседания Правительства 15 декабря.

Правительство продлило адаптивный карантин: названа дата

Денис Шмигаль - фото из открытых источников

По словам главы Кабмина  Дениса Шмыгаля, это необходимо, чтобы противодействовать пандемии и защитить здоровье украинцев.

"Для того чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", — сказал он.

Напомним, с 6 декабря начали действовать новые карантинные нормы . Они касаются прежде всего невакцинированных граждан. Теперь на желтом уровне эпидбезопасности для посещения и работы общественных заведений, ресторанов, спортцентров, развлекательных заведений, участия в массовых мероприятиях и т.д. требуется по крайней мере одна прививка против COVID-19, действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Правительство продлило адаптивный карантин: названа дата - фото 2
Правительство продлило адаптивный карантин: названа дата - фото 3

Кроме того, был сокращен срок действия документа о получении одной дозы вакцины против COVID-19: "желтого" COVID-сертификата и справки формы 063-О. Ранее они действовали 120 дней, а с 6 декабря их срок действия будет составлять 30. В случае, если человек не сделал вторую дозу вакцины в течение 30 дней, его документ также перестает действовать.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в "красной" зоне находятся 8 областей. Столица и еще 14 регионов находятся в "желтой" зоне. 15 декабря с "красной" зоны были выведены Винницкая и Хмельницкая области. В общем, адаптивный карантин длится в Украине с мая 2020 года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что невакцинированных украинцев не будут пускать в Румынию без карантина



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qNEe32QCaH8
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