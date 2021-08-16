Правительство обещает деньги горнякам: какую сумму и когда перечислят

Горняки получат выплаты по зарплате, фото УНИАН

Украинские горняки не получают заработную плату уже почти пять месяцев. По словам главы профсоюза горняков Михаила Волынца, люди готовы пикетировать Офис президента. Впрочем, в правительстве отметили, что 16 августа направят 653 миллиона гривен для выплаты задолженности. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров.

Предприятия отрасли должны получить от Министерства финансов 653 миллиона гривен, чтобы они смогли рассчитаться с долгами.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенка, в Министерстве хорошо знают о проблемах шахтеров и поддерживают связь с профсоюзами, директорами шахт и представителями местной власти.

Галущенко также отметил, что ответственным лицам ранее сообщалось о дате, когда будут выплаты задолженности по заработной плате горнякам в период с апреля по июнь 2021 года. Министерство держит вопрос финансирования работы горняков на контроле, подчеркнул министр энергетики.

Известно, что государственные шахты и угольные регионы будут трансформировать, возможно с привлечением иностранных инвестиций.

"Все понимают, что вопрос угольной промышленности надо решать стратегически. Люди должны быть спокойны за свое будущее. Вместе с международными партнерами мы работаем над планом трансформации и государственных шахт и угольных регионов в целом", — отметил Герман Галущенко.

Как сообщал портал "Комментарии", горняки, которым задолжали зарплаты, собираются ехать на Киев и перекрывать международные дороги. Горняки государственного предприятия "Львовуголь" поставили ультиматум власти.



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