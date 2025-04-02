Правительство на 75% увеличило квоту бронирования для работников критической коммунальной инфраструктуры

Кабмин принял постановление, разрешающее предприятиям, обеспечивающим критическую инфраструктуру в сфере жизнеобеспечения, бронировать до 75% персонала.

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

Раньше эта квота составила 50%, а ее увеличение поможет минимизировать кадровый дефицит в коммунальных службах. Инициатива Министерства развития общин и территорий направлена на стабильную работу предприятий во время военного положения.

Новые правила касаются специалистов, ответственных за водоснабжение, теплоснабжение, водоотвод и вывоз мусора. Это решение позволит коммунальным предприятиям работать более стабильно и быстрее реагировать на аварийные ситуации. Также для них упрощены требования к уровню зарплат подлежащих бронированию работников.

"Мы нашли баланс между поддержкой коммунальной инфраструктуры и сохранением мобилизационного резерва. Благодаря повышению квоты до 75% ключевые работники останутся на своих местах, что критически важно для безопасности и стабильности общин", — отметил замминистра Константин Ковальчук.

Поддержка бесперебойной работы коммунальных систем является стратегической задачей, особенно в условиях войны. Это решение поможет общинам лучше планировать свою работу, предотвращать перебои в поставке жизненно важных услуг и обеспечивать стабильность в сфере ЖКХ.

Портал "Комментарии" писал, что в Украине с 1 апреля действуют новые правила бронирования — получить бронь могут работники только тех предприятий, которые обновили критичность. В Кабинете министров Украины сообщили, что все бронирования, оформленные по старым правилам, 1 апреля утратили силу.