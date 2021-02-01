Правительство может ослабить карантинные мероприятия - подробности

Вскоре на украинцев может ожидать ослабления карантинных мероприятий. Об этом упоминается в сообщении на сайте пресс-службы Офиса президента.

В Украине могут ослабить карантинные мероприятия. Фото: liter.kz

В ресурсе сообщается, что правительство рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину.

О возможном ослаблении карантинных норм заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания, на котором присутствовали представители правительства, правоохранительных органов и президент Украины Владимир Зеленский.

Ослабление может произойти в связи с нормализацией эпидемической ситуации в стране и отдельных регионах. Однако, чтобы принять какое-то решение по этому вопросу, представителям власти нужно детально изучить ситуацию и проследить за количеством заражений по областям.

Напомним, что адаптивный карантин — это внедрение мер ограничения в зависимости от распространения вируса в определенных регионах. Соответственно, области будут делиться на несколько зон: зеленую, желтую и оранжевую. В зеленой зоне будет меньше ограничений, поскольку ситуация на этой территории максимально урегулирована, там меньше случаев заражений.

На данный момент в стране действуют ограничения "оранжевой" зоны.

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