Правительство издало постановление о заключении браков в период военного положения

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Согласно постановлению Кабинета министров от 07 марта 2022 г. № 213, был изменен порядок заключения брака между украинцами в условиях военного положения. Согласно документу регистрация брака с военнослужащими или медиками может производиться без личного присутствия такого жениха/невесты.

Военный/военная или медик должны подать своему руководству заявление о государственной регистрации брака. Это будет подтверждением факта предоставления согласия на брак. Руководство подтверждает подлинность подписи на соответствующем заявлении и передает его в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в который уже подал/подала лично заявление о заключении брака жених/невеста.

В заявлениях обеих сторон указываются личные данные и информация о фамилии: замене, присоединении двух фамилий и т.д. Факт регистрации такого брака может быть удостоверен актом о заключении брака, заключенным руководством военнослужащего и скрепленным гербовой печатью соответствующего органа (военного формирования).

Акт о регистрации брака могут составлять без личного присутствия одного или обоих из пары с использованием доступных средств видеосвязи с тем из пары, кто отсутствует, или с обоими. В акте прописаны личные данные жениха и дата и место его составления.



Сведения о регистрации брака в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан вносят работники отдела ЗАГС, получив от командиров или руководителей акт о заключении брака.



В медицинских учреждениях факт регистрации брака удостоверяется актом, который составляет руководитель медицинского учреждения, если женится пара медиков в присутствии обоих или одного из пары с использованием видеосвязи с отсутствующим женихом или невестой и с участием двух свидетелей. Брак регистрируется работниками ЗАГС после получения такого акта от руководства медучреждения. Регистрировать браки могут и территориальные органы Министерства юстиции.

После составленной актовой записи о браке супругам или одному из них выдается соответствующее свидетельство в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, если были внесены сведения о таком браке в госреестр.

Также в постановлении написано, что акты о браке, составленные с 24 февраля 2022 года до вступления в силу документа и не содержащие все предусмотренные им сведения, считаются действительными для проведения государственной регистрации брака в определенном порядке.

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