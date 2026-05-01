Правительство должно отменить "авансовые взносы" с АЗС, по которым ударили российские дроны - АТЭБ

Российские удары по украинским АЗС становятся системными. Во время воздушной атаки 1 мая враг разрушил и повредил сразу три заправочных станции — в Харькове и Чугуеве, сообщают мониторинговые каналы. В то же время, в Ассоциации топливно-энергетического бизнеса отмечают: такие атаки продолжаются давно, но именно сейчас масштаб становится очевидным. Ибо одномоментно поражено несколько АЗС. В АТЭБ отмечают — под ударом, прежде всего, локальный топливный бизнес. В прифронтовых районах заправка традиционно не просто коммерческий объект, а часть критической инфраструктуры.

"В некоторых прифронтовых городах российские дроны поразили большинство заправок. Например, в Богодухове из семи АЗС только одна уцелела. Это системное уничтожение инфраструктуры, которая обеспечивает логистику, работу бизнеса и критических служб. В этих условиях государство должно облегчить финансовое давление, создать хотя бы минимальные условия для восстановления", — заявила заместитель председателя.

В Ассоциации отмечается, что главная проблема не в разрушениях. А потому, что бизнес остается один на один с последствиями и с него продолжают взимать налоги, как ни в чем не бывало. После "прилета" часть АЗС требует демонтажа уничтоженного оборудования, экспертиз, ремонта электросетей, навесов, систем безопасности. Это не один месяц. В настоящее время заправка не работает. Но ведь авансовые платежи остаются.

"Государство берет налог вперед, не считая обстоятельств. Это ключевая несправедливость. Кто успешно работает в тылу, а кто от атаки потерял имущество, не получил компенсации, самостоятельно восстанавливает объект. И государство требует ежемесячно платить эти 60 тыс. грн. аванса. Это не поддержка экономики во время войны, а дожимая тех, кто и так на грани", — подчеркнула Татьяна Думенкова.

В АТЭБ подчеркивают, что страховые компании не покрывают военные риски, потому что АЗС — объекты повышенной опасности. С банковским финансированием такая же история. Так что локальный оператор сам ищет средства. Возобновление простейших повреждений на АЗС обходится от 1 млн. грн. В то же время, в АТЭБ обращают внимание, что по данным ГНС, в прошлом году топливный ритейл заплатил авансовых платежей всего 3,4 млрд. грн. Для сравнения акциз дал 118 млрд. грн. В Ассоциации призывают правительство отреагировать на новую реальность и первым шагом упразднить авансовые взносы для пострадавших АЗС.

"Авансовый платеж ничего не решает, но создает новые опасности для рынка. Особенно в сочетании с военными разрушениями. Когда АЗС уничтожает российский дрон, а государство продолжает начислять эти авансы, это выглядит двойным наказанием для бизнеса: сначала удар врага, потом финансовая эвтаназия от государства", — резюмировала Татьяна Думенкова.

Справка: 1 декабря 2024 года в Украине введена обязательная ежемесячная оплата авансовых взносов для субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю горючим. Ежемесячные авансовые взносы составляют 60 тыс. грн. за каждое место реализации горючего. Эти платежи учитываются как часть налога на прибыль, однако в случае превышения над фактическим налоговым обязательством не возвращаются и не переносятся на будущие периоды.