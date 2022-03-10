Правительство будет разрабатывать государственную программу для восстановления населенных пунктов

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Козлова Альбіна
Кабинет министров получил задачу разработать план восстановления украинских городов и сел после завершения войны. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.
Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Фейсбук
10 марта Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу перед Кабинетом министров по разработке специальной государственной программы восстановления Украины. Все украинские населенные пункты, поврежденные в результате обстрелов российских оккупантов. Все будет восстановлено после войны. Для каждого города, обстрелянного, правительство разработает специальную государственную программу его восстановления.
Будут заниматься восстановлением лучшие специалисты и лучшие компании. Все здания в Чернигове, Сумах, Ахтырке, Житомире, Изюме, Мариуполе и других городах будут восстановлены по лучшим проектам.
Как сообщал портал, Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России. С соответствующим заявлением выступила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR. По ее словам, Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.
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