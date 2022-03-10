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Правительство будет разрабатывать государственную программу для восстановления населенных пунктов

В Украине создают программу развития и восстановления городов

сегодня, 16:48
Автор:

Козлова Альбіна
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Кабинет министров получил задачу разработать план восстановления украинских городов и сел после завершения войны. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

Правительство будет разрабатывать государственную программу для восстановления населенных пунктов

Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Фейсбук

10 марта Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу перед Кабинетом министров по разработке специальной государственной программы восстановления Украины. Все украинские населенные пункты, поврежденные в результате обстрелов российских оккупантов. Все будет восстановлено после войны. Для каждого города, обстрелянного, правительство разработает специальную государственную программу его восстановления.

Будут заниматься восстановлением лучшие специалисты и лучшие компании. Все здания в Чернигове, Сумах, Ахтырке, Житомире, Изюме, Мариуполе и других городах будут восстановлены по лучшим проектам.

"Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты – для каждого города! Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Наш Харьков, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные со времен Второй мировой войны… Площадь Свободы будет такой, что там будут все – мы, европейцы! Полтавский шлях, Белгородское Шоссе, Мироносицкая улица. Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, университет Каразина, Дворец труда, библиотека Короленко... Мы все отстроим! Я лично вам обещаю", – подчеркнул президент.

Как сообщал портал, Эстония временно прекращает выдачу туристических виз гражданам России. С соответствующим заявлением выступила Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR. По ее словам, Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/dlya-kozhnogo-ukrayinskogo-mista-yake-postrazhdalo-vid-rosij-73481
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