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Правила карантина с 25 января: что будет запрещено

С понедельника начинают действовать карантинные ограничения и запреты "оранжевой" зоны

сегодня, 16:27
Автор:

Любовь Блажко

С 25 января в Украине заканчивается усиленный локдаун, но некоторые ограничительные правила все равно продолжат действовать. Об этом пишет "РБК-Украина. Юа". 

Правила карантина с 25 января: что будет запрещено

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

Запрещается проведение массовых мероприятий в учебных заведениях, а также банкеты и праздничные мероприятия в кафе, ресторанах. Дискотеки и ночные клубы также будут под запретом. 

Заведениям общественного питания можно работать с 7 до 23, при этом расчетные операции разрешены только до 22.00. 

Музеи, выставки, галереи будут работать при условии, что один посетитель будет на 10 кв. м. Кроме того, разрешается проводить религиозные мероприятия – 1 человек на 5 кв. м. 

Могут проводиться массовые мероприятия (культурные, спортивные, социальные), главное условие – не больше 20 человек с дистанцией в 1,5 метра. Кинотеатры тоже откроются, но зал должен быть заполнен лишь на 50 процентов. 

Посещать групповые занятия и высшие учебные заведения можно только группами не более 20 человек. 

Запрещается проведение медучреждениями плановых госпитализаций, но это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев. 

Спортзалы, фитнес-центры также не смогут открыться. Кроме тех, кто может обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м. 

Правила карантина с 25 января: что будет запрещено - фото 2

Главными и неизменными остаются следующие правила: ношение защитной маски, носить с собой документы, которые удостоверяют личность, избегать пребывания в общественных местах. Нельзя покидать места самоизоляции и обсервации самовольно. 

Как сообщало издание "Комментарии", в Польше отменили обязательный карантин для иностранцев. Власти Польши отменила обязательный 14-дневный карантин для иностранцев, если они имеют при себе отрицательный тест на коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщает польское издание Dziennik Ustaw.



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/maska-pasport-distantsiya-pravila-karantina-1611483731.html
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