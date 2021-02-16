Права в "Действии" - Рада разрешила показывать полицейским документы со смартфона

Водительское удостоверение в приложении. Фото: открытые источники

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении закон о "безопасности дорожного движения". Кроме усиления ответственности за отдельные правонарушения во время управления автомобилем, он также дает разрешения для водителям на использование электронных документов на тех же основаниях, что и бумажные.

Отныне водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования можно использовать через приложение "Действие", и предъявлять в таком виде полицейскому по требованию.

Также представителю службы правопорядка можно продемонстрировать в электронном варианте и удостоверение личности.

Закон предусматривает возможность для водителей, которые пользуются приложением, не передавать оригиналы документов в руки полицейских. А вот для бумажных носителей Закон наоборот устанавливает более жесткие нормы и заменяет слова в действующем законодательстве "предъявить полицейскому" на слова "передать".

"Требование о передаче для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, не распространяется на водителей, которые получили водительское удостоверение после 2013 года или могут предъявить электронное водительское удостоверение и электронный регистрационный документ на транспортное средство", — говорится в тексте Закона.

Закон вступит в силу на следующий день после своей официальной публикации, а затем Кабинет министров в шестимесячный срок обязан подготовить необходимые изменения в другие государственные нормативно-правовые акты.

Также изменения, которые внедряет утвержденый Радой документ, предусматривает повышенные штрафные санкции водителям за нарушения. "Комментарии" сообщали, что штрафы усиливаются за такие правонарушения как управление в нетрезвом состоянии, оставление места происшествия и превышение скорости.



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