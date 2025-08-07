Позиция украинцев по войне резко изменилась: социологи показали данные

69% украинцев заявляют, что выступают за скорейшее завершение войны путем переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса американского института Gallup.

Социологи выяснили, что только 24% респондентов выступают за продолжение борьбы до победы.

Отмечается, что это сигнализирует о почти полном изменении общественного мнения по сравнению с 2022 годом, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% считали необходимым, чтобы Украина как можно быстрее искала решение войны путем переговоров.

В то же время большинство украинцев скептически относится к скорейшему завершению активных боевых действий. Каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия вероятно прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя только 5% считают это "очень вероятным".

Также более двух третей (68%) считают маловероятным, что активные боевые действия прекратятся в следующем году.

Социологи сознательно разделили условия для мира на три условных плана: США, Европы и Украины, и России. По сравнению с маем 2025 года есть тенденция к росту доли тех, кто готов поддержать каждый из предложенных планов. Однако общая картина остается такой же и мирный план от России отвергается абсолютным большинством населения, а мирный план от США имеет больше противников, чем сторонников. И, как и в мае 2025 года, единственный план, который может быть предметом дискуссий и одобрения украинской общественностью — совместный план от Европы и Украины. Если говорить о требовании РФ капитулировать в войне, то в конце июля — начале августа, 76% украинцев категорически отвергают план России для установления мира (в мае было 82%) Могут согласиться на требования России – 17% (рост с 10% в мае).



