Пожарная опасность, штормовое предупреждение и грозовые ливни: какая погода ожидает Украину 15 июня

В среду в некоторых областях Украины продолжатся грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 15 июня дожди и грозы ожидаются в следующих областях страны: Харьковской, Луганской, Донецкой, а также Запорожской. Температура воздуха днем в этих областях ожидается до +25-26 градусов, а ночью — от 15 до 17 градусов тепла.

Синоптики отметили, что в Запорожской области дождь будет идти только в ночь на 15 июня. Днем осадков не ожидается. В остальных трех областях грозовые ливни будут как ночью, так и на протяжении всего дня.

15 июня в восточной и юго-восточной части грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 14-17 июня в Украине, кроме большинства западных, 15-16 июня, и восточных областей и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В остальных областях Украины 15 июня согласно прогнозу будет облачная погода. В северной части температура воздуха поднимется до +25 градусов днем. В центральной — до до +26 градусов. В западных областях будет до +24 градусов, а на юге — до +28 градусов.

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