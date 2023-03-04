Пойдет ли Украина на уступки для России, чтобы продлить зерновое соглашение

Россия пытается остановить продление зерновой инициативы, которая помогает Украине под защитой союзников экспортировать продукцию. Последний день сделки – 18 марта. Народный депутат Украины Анатолий Урбанский ответил, продолжит ли российская сторона инициативу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook украинского политика.

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Зерновая инициатива поддерживается Турцией и странами ЕС, также к проверкам привлечены россияне, производящие обыски судов на наличие запрещенного груза, в частности военной техники или боеприпасов. Украина хочет продлить сделку сразу в год, чтобы минимизировать риски аграриев, а также призывает включить в нее еще один черноморский порт.

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В последние месяцы Украина сигнализировала, что Россия затягивает проверки, чем создает все большую очередь в Черном море, кроме того, Сергей Лавров выдвинул условия РФ по продлению зернового соглашения, где должны быть учтены интересы России. Срок зерновой сделки истекает 18 марта. Есть ли шанс у Украины продолжить зерновую инициативу рассказал Анатолий Урбанский.

"Это еще один шантаж, к которому мы все привыкли со стороны нашего соседа. Где-то месяц, почти больше, будет шантажировать, требовать садиться за стол переговоров или что-то другое. Но я считаю, что нас не сломать", — говорит депутат Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Испании арестовали 10 россиян и украинцев, грабивших беженцев из Украины. Они успели украсть более одного миллиона евро.

Также "Комментарии" писали о том, что в Черном море образовалась очередь с кораблей, ведь Россия препятствует экспорту украинского зерна.



