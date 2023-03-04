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Пойдет ли Украина на уступки для России, чтобы продлить зерновое соглашение

Срок зерновой сделки истекает 18 марта. Депутат ответил, пойдет ли Украина на уступки России ради зернового соглашения.

сегодня, 16:55
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Автор:

Slava Kot

Россия пытается остановить продление зерновой инициативы, которая помогает Украине под защитой союзников экспортировать продукцию. Последний день сделки – 18 марта. Народный депутат Украины Анатолий Урбанский ответил, продолжит ли российская сторона инициативу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook украинского политика.

Пойдет ли Украина на уступки для России, чтобы продлить зерновое соглашение

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Зерновая инициатива поддерживается Турцией и странами ЕС, также к проверкам привлечены россияне, производящие обыски судов на наличие запрещенного груза, в частности военной техники или боеприпасов. Украина хочет продлить сделку сразу в год, чтобы минимизировать риски аграриев, а также призывает включить в нее еще один черноморский порт.  


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В последние месяцы Украина сигнализировала, что Россия затягивает проверки, чем создает все большую очередь в Черном море, кроме того, Сергей Лавров выдвинул условия РФ по продлению зернового соглашения, где должны быть учтены интересы России. Срок зерновой сделки истекает 18 марта. Есть ли шанс у Украины продолжить зерновую инициативу рассказал Анатолий Урбанский.

"Это еще один шантаж, к которому мы все привыкли со стороны нашего соседа. Где-то месяц, почти больше, будет шантажировать, требовать садиться за стол переговоров или что-то другое. Но я считаю, что нас не сломать", — говорит депутат Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Испании арестовали 10 россиян и украинцев, грабивших беженцев из Украины. Они успели украсть более одного миллиона евро.

Также "Комментарии" писали о том, что в Черном море образовалась очередь с кораблей, ведь Россия препятствует экспорту украинского зерна.




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Источник: https://www.facebook.com/ai.urbanskij
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