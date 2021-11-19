Появятся ли новые ГЭС на Днестре – отвечает президент Молдовы

Майя Санду, Президент Молдовы, дала объяснение по поводу тайных договоренностей с Украиной об энергостроительстве на Днестре. Об этом сообщает агентство InterFax.

Днестровская ГЭС - фото Википедии

Президент объявила, что не было никаких переговоров с руководством Украины. На пресс-конференции, посвященной годовщине ее пребывания в должности, она категорически отрицала информацию о вероятном строительстве украинских ГЭС на Днестре.

Отвечая журналистам, глава Молдовы напомнила, что молдавское и украинское правительства в свое время действительно обращались в Евросоюз по поводу этого вопроса. Предлагалось провести экспертизу о возможном строительстве еще одной гидроэлектростанции. Пока что эксперты следят за ситуацией на Днестре, но никаких решений нет.

Вопрос о новых ГЭС возник после заявления Влада Батринича, вице-спикера парламента Молдовы. Он сообщил, что якобы украинская сторона обратилась к молдавской с "непрозрачным" предложением: Киев способствует разрешению приднестровского конфликта, а Кишинев не реагирует на новостройки на реке.

Влад Батринич – представитель оппозиции. Поэтому он настаивает, что в любом случае какие-либо обсуждения и решения должны быть публичными. Важно провести экологическую экспертизу водной артерии, чтобы понять, в каком состоянии она вообще находится.

Днестр – река, протяженностью более 1300 км, из них 700 км проходит через территорию Украины, при чем есть местности, где граница с Молдовой проходит именно по руслу. На реке расположены две гидроэлектростанции – Днестровская ГЭС-1 (мощность 702 МВт), Днестровская ГЭС-2 (40,8 МВт). Также почти запущена гидроаккумулирующая станция – Днестровская ГАЭС. В 2015-16 гг. возникала идея построить на реке каскад из шести электростанций – так называемый Верхнеднестровский каскад ГЭС. В 2019 г. состоялось заседание Комиссии по устойчивому использованию и охране реки Днестр. На заседании "Укргидроэнерго" официально отказалось от этой идеи, пока не будут проведены дополнительные комплексные исследования.

Издание "Комментарии" напоминает, что Украина находится в поиске дополнительных источников энергии. О попытках получить ее из Турции можно прочитать в статье по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!