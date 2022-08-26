Появились подробности убийства Вадатурского и его супруги

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Кравцев Сергей
Смерть героя Украины, собственника компании "Нибулон" Алексея Вадатурского от российской ракеты может быть связана с бизнес-конфликтом, которому война лишь помогла "проявить себя". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в блоге на "Цензор.НЕТ" высказал эксперт АЦ "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.
Алексей Вадатурский. Фото: из открытых источников
Эксперт напомнил, что Вадатурский погиб из-за точного попадания в спальню его дома российской ракеты, и вероятность того, что это произошло случайно "слишком микроскопична". Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк, сын Вадатурского Андрей и генеральный прокурор Украины Андрей Костин также заявили, что смерь Вадатурского – это спланированное убийство.
В этом убийстве, считает эксперт, есть не только "российский след". "Нельзя исключать и иные, сугубо местные варианты, которым война могла помочь "проявить себя". Например, связанные с бизнесом", — отметил Гаврилечко.
Он напомнил, что в 2011 году Арбитражный суд международной организации торговли зерном и кормами принял решение о взыскании в пользу "Нибулона" более $3,6 млн с компании "Насіння-Агрохім" за невыполнение контракта 2008 года.
Директором "Насіння-Агрохім" на тот момент был Олег Дмитренко, который сегодня занимает должность главы Прилуцкого райсовета.
По словам эксперта, дело дошло до уголовного производства по статье о неисполнении решения суда, а Дмитренко был посажен под домашний арест, но обвинительное заключение по этому делу в январе 2022 года суд вернул в прокуратуру "для устранения недостатков". После чего и обвинительное заключение и само дело где-то потерялось.
По словам Гаврилечко, для Олега Дмитренко "дело о долге компании Вадатурского было далеко не единственным. В разное время он обвинялся в разных коррупционных правонарушениях… Был в истории Дмитренко и откровенный криминал. В 2014 году СМИ писали, что по заказу Дмитренко в Прилуках были избиты активисты общественного объединения "Новая жизнь".
Напомним, Алексей Вадатурский и его супруга погибли 31 июля 2022 года. Российская ракета попала точно спальню его дома в Николаеве.
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