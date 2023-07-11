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Появилась реакция США на встречу Пригожина и Путина

Вашингтон называет Путина и Пригожина военными преступниками

сегодня, 07:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Встреча российского диктатора Владимира Путина и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может говорить лишь о том, что они оба – военные преступники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, пишет "Укринформ".

Появилась реакция США на встречу Пригожина и Путина

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

В Госдепе отметили, что не изменили своей оценки, происходящего в России. В том противостоянии, которое пережила Россия, не было героев. Ведь Путин и Пригожин – это военные преступники. Они оба совершили беспредел и непосредственно отдавали приказы о военных преступлениях на территории другого суверенного государства – Украины.


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Мэттью Миллер также высказал уверенность в том, что Пригожин еще заявит о себе и история с ним будет иметь свое продолжение. 

Отметим, французское издание "Libération", со ссылкой на источники в западных разведслужбах первым сообщило о том, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает находиться в Москве и 1 июля даже имел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. 

На это уже отреагировал Кремль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков действительно подтвердил факт такой встречи. Причем, пос ловам рупора Кремля, Путин встречался не только с самим Пригожиным, но и со всеми ключевыми фигурами ЧВК "Вагнера".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский считает, что после пригожинского мятежа, в России может быть еще один – и даже революция. В легионе "Свобода России", состоящем из граждан РФ, воюющих против путинского режима, не только анонсировали новые рейды на российскую территорию, но и подчеркнули, что единственный способ избавиться от Путина после 23-летнего правления диктатора – свергнуть его с помощью оружия. Сам же Путин продолжает лихорадочно тасовать колоду военных генералов, пытаясь избежать повторного бунта и выдавить хоть что-то из войны против Украины. Что можно сказать о состоянии путинского режима на данный момент – после бунта вагнеровцев, передачи Украине командиров-азовцев? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3734101-stati-pro-zustric-putina-ta-prigozina-voni-obidva-zlocinci.html
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