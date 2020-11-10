Появилась первая фотография Кернеса из Шарите: как сейчас выглядит мэр Харькова

Появилась впервые за долгое время фотография старого-нового мэра Харькова Геннадия Кернеса из Берлинской клиники Шарите. Снимок опубликовал его друг, Павел Фукс, в своем Telegram-канале 10 ноября.

Уже два месяца в Сети не было фотографий или видео от Кернеса. А на тех или иных ресурсах то и дело появлялись слухи о якобы смерти харьковского градоначальника. Опубликовав фото, Фукс заявил, что "Геннадий Адольфович передает привет из Шарите".

На фотографии размещена подпись, в которой Кернес "передал" привет всем харьковчанам.

"И отдельный привет всем, кто меня потерял", — говорится в подписи.





Как сообщалось, действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес победил в выборах мэра, набрав 60,3% голосов. Вот только о состоянии его здоровья, равно как о местоположении, ходят всякие слухи. Кто и зачем "хоронит" мэра Харькова? Что ждет город, если победивший в очередной раз на выборах Геннадий Кернес всё же не сможет исполнять свои обязанности? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Отметим, что ранее у Кернеса утверждали, что в клинике действуют определенные меры безопасности, поэтому делать фото и записывать видеообращение там якобы не разрешают. Заммэра Терехов уверяет, что столь строгие правила там действуют для всех пациентов. Исключение сделали лишь для отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

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