kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15266.07

ETH/USD

445.63

LTC/USD

58.19

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Появилась первая фотография Кернеса из Шарите: как сейчас выглядит мэр Харькова
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая фотография Кернеса из Шарите: как сейчас выглядит мэр Харькова

Это первое фото Кернеса после его "исчезновения"

сегодня, 20:09 comments1095
Автор:

Таисия Ерохина

Появилась впервые за долгое время фотография старого-нового мэра Харькова Геннадия Кернеса из Берлинской клиники Шарите. Снимок опубликовал его друг, Павел Фукс, в своем Telegram-канале 10 ноября.

Появилась первая фотография Кернеса из Шарите: как сейчас выглядит мэр Харькова

Уже два месяца в Сети не было фотографий или видео от Кернеса. А на тех или иных ресурсах то и дело появлялись слухи о якобы смерти харьковского градоначальника. Опубликовав фото, Фукс заявил, что "Геннадий Адольфович передает привет из Шарите".

На фотографии размещена подпись, в которой Кернес "передал" привет всем харьковчанам.

"И отдельный привет всем, кто меня потерял", — говорится в подписи.

Появилась первая фотография Кернеса из Шарите: как сейчас выглядит мэр Харькова - фото 2

Как сообщалось, действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес победил в выборах мэра, набрав 60,3% голосов. Вот только о состоянии его здоровья, равно как о местоположении, ходят всякие слухи. Кто и зачем "хоронит" мэра Харькова? Что ждет город, если победивший в очередной раз на выборах Геннадий Кернес всё же не сможет исполнять свои обязанности? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Отметим, что ранее у Кернеса утверждали, что в клинике действуют определенные меры безопасности, поэтому делать фото и записывать видеообращение там якобы не разрешают. Заммэра Терехов уверяет, что столь строгие правила там действуют для всех пациентов. Исключение сделали лишь для отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pavelfuks/571
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ