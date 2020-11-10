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Главная Новости Общество события В полиции рассказали, почему открыли дело о "пропаже" Кернеса
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В полиции рассказали, почему открыли дело о "пропаже" Кернеса

Производство сразу же закрыли в связи с отсутствием состава преступления

сегодня, 13:51
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня полиция Харькова открыла уголовное производство по факту исчезновения избранного в третий раз мэром города Геннадия Кернеса. Однако через некоторое время заявление о "пропаже" городского главы исчезло. В "112 UA", ссылаясь на "Украинские новости", рассказали, почему в полиции решили открыть производство. 

В полиции рассказали, почему открыли дело о "пропаже" Кернеса

ФОТО: waves-ua

Согласно комментарию Нацполиции, сотрудники внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по заявлению гражданина об исчезновении Геннадия Кернеса, потому как этого требует Уголовно-процессуальный кодекс Украины. 

Дело сразу же было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, ведь как заявили в полиции Харькова, местонахождение городского главы всем известно. 

Согласно официальной информации, Геннадий Кернес находится на лечении в клинике “Шарите” в Германии в связи с обострением старых травм, которое спровоцировала коронавирусная инфекция. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, городской глава Кернес отказался от депутатского мандата Харьковского городского совета. 





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Источник: https://ukranews.com/
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