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Повторное использование коробок «Новой почты»: как на самом деле работает услуга

Сотрудники «Новой почты» отказываются предоставлять услуги, описанные на сайте компании

сегодня, 20:37
Автор:

Татьяна Веремеева

Сайт компании "Новая почта" рассказывает об очень полезной услуге – брендовые коробки почты можно вернуть в обмен на бонусы. Правда, как оказалось, эта услуга доступна не во всех отделениях.

Повторное использование коробок «Новой почты»: как на самом деле работает услуга

Коробка "Новая почта"

В "Новой почте" отмечают, что клиенты могут вернуть коробки при условии, что они получают и оплачивают посылки в брендированных коробках НП, а также на их смартфонах установлено приложение компании. После возврата коробки на бонусный счет клиента должны вернуться деньги. Можно получить 1 или 2 грн бонус-скидки в зависимости от размера коробки.

Но все оказалось не так "сладко", как об этом говорится на сайте "Новой почты".

Журналист портала "Комментарии" получил посылку в оном из столичных отделений НП и решил вернуть коробку, согласно условиям, описанным на сайте. Но сотрудники отделения наотрез оказались принимать использованную упаковку. В ответ на вопрос о том, почему на сайте детально описана услуга, а в отделении ее отказываются предоставлять, в отделении просто развели руками и сказали, что ничего о подобной "акции" не слышали.

Мы обратились в пресс-службу "Новой почты" с просьбой разъяснить, как на самом деле можно воспользоваться услугой и почему в отделении могут отказаться принимать коробки. Но пока ответ компании мы так и не получили.

Напомним, мошенник хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли. Инцидент случился на одном из отделений киевской "Новой почты". Работники компании заметили что-то неладное и обратились за помощью к правоохранительным органам. Как потом выяснилось, не зря. 


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