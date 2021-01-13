Повторное использование коробок «Новой почты»: как на самом деле работает услуга

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Татьяна Веремеева
Сайт компании "Новая почта" рассказывает об очень полезной услуге – брендовые
коробки почты можно вернуть в обмен на бонусы. Правда, как оказалось, эта
услуга доступна не во всех отделениях.
Коробка "Новая почта"
В "Новой почте" отмечают, что клиенты могут вернуть коробки при условии,
что они получают и оплачивают посылки в брендированных коробках НП, а также на
их смартфонах установлено приложение компании. После возврата коробки на
бонусный счет клиента должны вернуться деньги. Можно получить 1 или 2 грн
бонус-скидки в зависимости от размера коробки.
Но все оказалось не так "сладко", как об этом говорится на сайте "Новой
почты".
Журналист портала "Комментарии" получил посылку в оном из столичных
отделений НП и решил вернуть коробку, согласно условиям, описанным на сайте. Но
сотрудники отделения наотрез оказались принимать использованную упаковку. В
ответ на вопрос о том, почему на сайте детально описана услуга, а в отделении
ее отказываются предоставлять, в отделении просто развели руками и сказали, что
ничего о подобной "акции" не слышали.
Мы обратились в пресс-службу "Новой почты" с просьбой разъяснить, как на
самом деле можно воспользоваться услугой и почему в отделении могут отказаться
принимать коробки. Но пока ответ компании мы так и не получили.
Напомним, мошенник
хотел присвоить себе 47 тысяч гривен, но его схему раскрыли. Инцидент случился на одном из отделений
киевской "Новой почты". Работники компании заметили что-то неладное
и обратились за помощью к правоохранительным органам. Как потом выяснилось, не
зря.
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