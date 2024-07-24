logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Повстанцы-хуситы атаковали судно с украинцами: они не ожидали того, что случится
commentss НОВОСТИ Все новости

Повстанцы-хуситы атаковали судно с украинцами: они не ожидали того, что случится

Украинцы удачно отразили атаку повстанцев-хуситов, которые использовали для нападения на контейнеровоз морской беспилотник в Красном море.

сегодня, 17:12 comments1346
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Красное море превратилось в одно из самых опасных мест для гражданских судов. В этих водах в любой момент могут напасть на корабль, поэтому контейнеровозы нанимают экипаж с оружием для охраны. В социальные сети попало видео, как украинцы удачно противостоят нападению морского дрона в Красном море.

Повстанцы-хуситы атаковали судно с украинцами: они не ожидали того, что случится

Украинцы уничтожили морской дрон повстанцев-хуситов. Фото из открытых источников

Йеменские повстанцы-хуситы активно ищут гражданские суда в Красном море и атакуют их морскими дронами. Один из таких контейнеровозов был под охраной украинцев, заметивших приближение вражеского морского дрона.

Украинские члены экипажа схватили огнестрельное оружие и после нескольких выстрелов ликвидировали угрозу, прежде чем морской дрон еменских повстанцев мог уничтожить их корабль. Ниже можно посмотреть удачные действия украинцев в Красном море. Видео содержит нецензурную лексику.

Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что якобы атакуют только связанные с Израилем суда, или направляющиеся в страну или оттуда. Однако многие суда, не имеющие никакой связи с Израилем, становятся жертвами нападений повстанцев-хуситов в Красном море. Из-за опасности на этом маршруте крупные судоходных компаниях прекратили использовать Красное море, через которое обычно проходит почти 15% мировой морской торговли. Вместо этого они плывут гораздо более длинным маршрутом вокруг Африки.

Повстанцы-хуситы – это вооруженная политическая и религиозная группа, выступающая за шиитское мусульманское меньшинство Йемена. Они заявляют, что являются частью возглавляемой Ираном "оси сопротивления", в которую входят ХАМАС, Хезболла и другие движения, ведущие военные действия против Израиля, США и всего Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин обратился к Саудовской Аравии и предложил обеспечить йеменских хуситов российским оружием.

Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил Израилю войной на уничтожение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 17:02

Члени-95: російською мовою і російською лайкою - эфэктывный русскый мыр малобратыв!


Новости

Все новости