Красное море превратилось в одно из самых опасных мест для гражданских судов. В этих водах в любой момент могут напасть на корабль, поэтому контейнеровозы нанимают экипаж с оружием для охраны. В социальные сети попало видео, как украинцы удачно противостоят нападению морского дрона в Красном море.



Украинцы уничтожили морской дрон повстанцев-хуситов. Фото из открытых источников

Йеменские повстанцы-хуситы активно ищут гражданские суда в Красном море и атакуют их морскими дронами. Один из таких контейнеровозов был под охраной украинцев, заметивших приближение вражеского морского дрона.

Украинские члены экипажа схватили огнестрельное оружие и после нескольких выстрелов ликвидировали угрозу, прежде чем морской дрон еменских повстанцев мог уничтожить их корабль. Ниже можно посмотреть удачные действия украинцев в Красном море. Видео содержит нецензурную лексику.

Йеменские повстанцы-хуситы утверждают, что якобы атакуют только связанные с Израилем суда, или направляющиеся в страну или оттуда. Однако многие суда, не имеющие никакой связи с Израилем, становятся жертвами нападений повстанцев-хуситов в Красном море. Из-за опасности на этом маршруте крупные судоходных компаниях прекратили использовать Красное море, через которое обычно проходит почти 15% мировой морской торговли. Вместо этого они плывут гораздо более длинным маршрутом вокруг Африки.

Повстанцы-хуситы – это вооруженная политическая и религиозная группа, выступающая за шиитское мусульманское меньшинство Йемена. Они заявляют, что являются частью возглавляемой Ираном "оси сопротивления", в которую входят ХАМАС, Хезболла и другие движения, ведущие военные действия против Израиля, США и всего Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин обратился к Саудовской Аравии и предложил обеспечить йеменских хуситов российским оружием.

Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил Израилю войной на уничтожение.