Повел детей в лес: в Краматорске мужчину обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки

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Лиля Воробьева
В Краматорске 46-летний местный житель совершил сексуальное насилие над 11-летним ребенком. Он хитростями выманит ее за город и изнасиловал в лесной посадке. Правоохранители арестовали злоумышленника, отправив в СИЗО. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Девочка пришла на встречу с друзьями (фото из открытых источников)
По информации надзорного ведомства, горожанин задумал совершить зло еще летом, когда проходили школьные каникулы. На примете была малолетняя знакомая. Он набрал номер телефона школьницы и предложил встретиться, чтобы угостить ее мороженым.
Вместо этого он повел подростковую компанию, двух девочек и мальчика, к лесной посадке. Схватил 11-летнюю знакомую за руку и потянул еще дальше. Угрожая ей убийством, предложил ребенку заняться с ним сексом. Школьница отказала насильнику и хотела уйти, но злоумышленник снова начал сыпать угрозами и ругаться.
В безлюдном месте он совершил над своей 11-летней жертвой, воспользовавшись ее замешательством и шоком, сексуальное насилие неестественным способом. Приятели потерпевшей школьницы рассказали об этой беде своим родным, которые и пришли в полицию с тревожным сообщением.
Сейчас осуществляется досудебное расследование этого тяжкого преступления.
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