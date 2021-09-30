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Повел детей в лес: в Краматорске мужчину обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки

46-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в лесополосе

сегодня, 18:45
Автор:

Лиля Воробьева

В Краматорске 46-летний местный житель совершил сексуальное насилие над 11-летним ребенком. Он хитростями выманит ее за город и изнасиловал в лесной посадке. Правоохранители арестовали злоумышленника, отправив в СИЗО. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Повел детей в лес: в Краматорске мужчину обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки

Девочка пришла на встречу с друзьями (фото из открытых источников)

По информации надзорного ведомства, горожанин задумал совершить зло еще летом, когда проходили школьные каникулы. На примете была малолетняя знакомая. Он набрал номер телефона школьницы и предложил встретиться, чтобы угостить ее мороженым.

Вместо этого он повел подростковую компанию, двух девочек и мальчика, к лесной посадке. Схватил 11-летнюю знакомую за руку и потянул еще дальше. Угрожая ей убийством, предложил ребенку заняться с ним сексом. Школьница отказала насильнику и хотела уйти, но злоумышленник снова начал сыпать угрозами и ругаться.

В безлюдном месте он совершил над своей 11-летней жертвой, воспользовавшись ее замешательством и шоком, сексуальное насилие неестественным способом. Приятели потерпевшей школьницы рассказали об этой беде своим родным, которые и пришли в полицию с тревожным сообщением.

Сейчас осуществляется досудебное расследование этого тяжкого преступления.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стали известны новые подробности о педофиле из Ровенской области. 8 лет тюрьмы за сексуальное насилие, совершенное над несовершеннолетней, получил 29-летний местный житель. Дело рассматривалось  Костопольским районным судом, который назначил педофилу такое суровое наказание в местах лишения свободы.


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Источник: https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=304947
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