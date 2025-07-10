Потребление электроэнергии продолжает расти: в "Укрэнерго" обратились с призывом к украинцам

В "Укрэнерго" призвали потребителей экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00 из-за существенного роста потребления. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram.

Потребление электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 10 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 1% выше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — содержание жаркой погоды на всей территории Украины", — отметили в "Укрэнерго".

Также облачная погода с осадками в западных и части центральных областей обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 9 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего дня — во вторник.

"Сегодня, 10 июля, сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 10:00 до 22:00", — добавили в "Укрэнерго".

Читайте также на портале "Комментарии" — в энергосекторе Украины произошли важные изменения – с наступлением солнечной и теплой погоды значительно активизировалась работа солнечных электростанций (СЭС), что позволило усилить энергосистему дополнительными объемами генерации. Однако экономное потребление электроэнергии остается актуальным, особенно в вечерние часы пик, когда солнечная генерация уже не работает, а значит, ее нужно компенсировать другими источниками — вызовом из-за поврежденной инфраструктуры вследствие атак РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в течение последних двух лет тарифы на электроэнергию в Украине росли именно с 1 июня. Однако в этом году ситуация может оказаться другой: в правительстве предполагают, что после завершения отопительного сезона цены останутся на нынешнем уровне. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.