В энергосистеме наблюдаются кардинальные изменения: "Укрэнерго" опубликовало срочное заявление

В энергосекторе Украины произошли важные изменения – с наступлением солнечной и теплой погоды значительно активизировалась работа солнечных электростанций (СЭС), что позволило усилить энергосистему дополнительными объемами генерации. Однако экономное потребление электроэнергии остается актуальным, особенно в вечерние часы пик, когда солнечная генерация уже не работает, а значит, ее нужно компенсировать другими источниками — вызовом из-за поврежденной инфраструктуры вследствие атак РФ.

Электроэнергия. Фото: 24 Канал

Об этом говорится в обновленной информации от "Укрэнерго". В ведомстве призвали граждан по возможности использовать энергоемкие приборы в промежутке с 10.00 до 18.00, когда солнце максимально питает систему.

В то же время в компании отметили, что несмотря на дневной профицит создаваемой СЭС электроэнергии приходится даже ограничивать их работу. Причина — избыток мощности сложно реализовать из-за экспорта, ведь в соседних странах установлены такие же или более мощные солнечные системы.

Кроме того, специалисты отмечают: СЭС не обеспечивают стабильность энергосистемы в долгосрочной перспективе, поскольку зависят от погодных условий, которые невозможно точно прогнозировать.

"Сегодня разница в генерации между пасмурным и солнечным днем соизмерима с несколькими энергоблоками больших ТЭС. Именно поэтому важно следовать советам по переносу основного потребления энергии на светлую часть суток", — отметили в компании.

Как уже писали "Комментарии", в течение последних двух лет тарифы на электроэнергию в Украине росли именно с 1 июня. Однако в этом году ситуация может оказаться другой: в правительстве предполагают, что после завершения отопительного сезона цены останутся на нынешнем уровне. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.