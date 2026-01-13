Потепления ждать не стоит: украинцев ошеломили заявлением о погоде в ближайшее время

Сильные морозы не покидают Украину и в ближайшее время значительного потепления не будет. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Наталии Птухи, значительные изменения в погоде ожидаются только в третьей декаде января. Однако даже тогда минусовые температуры все еще сохранятся.

Фото: из открытых источников

В ближайшие несколько дней осадков не прогнозируется. Погода будет оставаться зимней, с холодными ночами и морозами днем в большинстве регионов страны. Только к югу и юго-востоку страны, а также в Закарпатье будет несколько теплее.

Птуха отметила, что в такую погоду влияет сочетание высокого атмосферного давления на поверхности земли и холодных масс воздуха на больших высотах. Повышение атмосферного давления позволит удерживать преимущественно сухую погоду без осадков по всей территории Украины.

В Карпатах и Закарпатье, по прогнозу, температура может снизиться еще больше, а 15-16 января ожидается небольшой снег, который не заденет северо-западные области страны. Уже 16 января осадки будут охватывать большую часть территории Украины.

Вторая декада января обещает остаться прохладной, с температурами, которые на несколько градусов ниже климатической нормы. Морозы продлятся в течение всего месяца. Лишь в третьей декаде января возможно умеренное потепление, однако морозы еще присутствуют.

В начале зимы синоптики прогнозировали средние температуры в зимние месяцы, сравнивая их с климатическими нормами. По предварительным расчетам, декабрь должен быть теплее нормы, январь — на полтора градуса ниже нормы, а февраль, вероятно, будет в пределах нормы или даже теплее обычного.

