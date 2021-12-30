Потепление и мокрый снег с дождем: какой будет погода в Украине 31 декабря

В преддверии главного праздника года в Украину придет потепление и практически все области накроет мокрый снег с дождем. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 31 декабря. Фото из открытых источников

Синоптики отмечают, что в северной части страны завтра ожидается до 2 градусов тепла днем, и до -4 градусов. В течении дня мокрый снег будет сняться дождями.

В центральных областях, как и в южных, в течение дня будет тепло. Согласно прогнозу, ожидается до +3 градусов. При этом синоптики также обещают дожди и мокрый снег. Ночью столбик термометра упадет до -3 градусов.

В западной части страны 31 декабря мокрый снег с дождем ожидается только в Житомирской и Винницкой областях. Днем температура воздуха поднимется до 3 градусов выше 0, а к ночи упадет до -3. В же областях будет дождливая погода. Согласно прогнозу, днем ожидается от +4 до +6 градусов. Ночью температура снизится до 2 градусов тепла.

Области на Востоке страны завтра накроет снег. Днем, как отмечают синоптики, в восточных областях Украине температура воздуха будет до -4 градусов. А ночью температура опустится до -10 градусов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что Соединённые Штаты Америки накрыли сильные снегопады. В Калифорнии был побит рекорд высоты снежного покрова, высота которого превышает четыре с половиной метра. Таким образом был побит подобный рекорд, который был установлен в декабре 1970 года. Тогда высота снежного покрова составила 455 сантиметров.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Бразилия страдает от масштабных наводнений. В бразильском штате Баия стихия унесла жизни по меньшей мере 18 человек.

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