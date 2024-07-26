Посол Украины в Турции рассказал о сценарии, если Украина согласится на прекращение огня

Прекращение огня без вывода Россией своих войск с оккупированных территорий даст Москве "время, чтобы укрепить свои возможности и возобновить нападения на Украину". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Euronews" сделал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Посол Украины в Турции Василий Боднар. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, многие страны предложили идею прекращения огня. На первый взгляд все выглядит верно, но из тех, кто предложил так называемое перемирие, не задумывается над тем, что это означает.

Василий Боднар отметил, если Украина пристанет на такое предложение, 25% украинской территории останутся под контролем России. Второй момент – Россия выиграет драгоценное время, чтобы укрепить свои возможности и возобновить свои нападения на Украину".

Посол подчеркнул, что решение проблемы российской оккупации, которая продолжается в Украине уже более двух лет, лежит только через защиту территориальной целостности Украины в рамках международного права.

"Любое другое предложение не должно приниматься во внимание, и именно поэтому мы его отклонили", – сказал посол.

Боднар пояснил, что украинское видение прекращения войны едино и неизменно: "Наши методы достижения мира очень просты: вывод российских войск и защита международного права, а потом мы можем начать говорить о других возможностях".

Говоря о призыве к прекращению огня, который озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время его недавнего визита в Киев, Боднар заявил, что предложение Орбана о прекращении огня не содержит никаких деталей.

Он также добавил, что Украина, желая присоединиться к НАТО, не намерена провоцировать Россию или создавать геополитические изменения, цель только – безопасность и "длительный мир".

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