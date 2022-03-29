Посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться

В правительстве Германии были уверены, что "военная спецоперация" РФ продлится от силы пару часов, после чего Украина будет оккупирована российскими войсками, а во главе страны будет поставлено пророссийское марионеточное правительство. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью немецкому изданию "Frankfurter Allgemeine Zeitung" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Андрей Мельник. Фото: из открытых источников

Дипломат рассказал, что после российского вторжения у него состоялся не очень приятный разговор с несколькими влиятельными в Германии политиками. В частности, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер прямо в глаза ему заявлял, что поражение Украины предрешено и этот ход уже невозможно изменить. Министр был уверен, что вся российская операция продлится в Украине несколько часов, после чего власть в стране будет свержена.

По словам Андрея Мельника, Кристиан Линднер, уверенный в росси1йской скорой победе, дал понять, что поставлять оружие Украине или исключать Россию из SWIFT – нет никакого смысла. В правительстве ФРГ допускали, что дальше разговор нужно будет вести с марионеточным украинским правительством, которое в Украине поставит Кремль.

Украинский дипломат признался, что этот разговор был одним из худших в его жизни.

Напомним, Германия была одной из тех стран Европейского Союза, которые выступали категорически против поставок Украине оборонительного вооружения и даже издавали запрет поставлять вооружения третьих стран через территорию ФРГ.

Читайте также на портале "Комментарии" — символ Z – под запретом: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к мировому сообществу.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!