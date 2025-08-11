logo

BTC/USD

121898

ETH/USD

4324.8

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Посол Украины раскрыла план США на переговорах с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол Украины раскрыла план США на переговорах с Путиным

Оксана Маркарова считает, что на переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы

11 августа 2025, 06:41 comments1083
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время переговоров с Россией "США будут действовать с позиции силы". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "CBS News" высказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Посол Украины раскрыла план США на переговорах с Путиным

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

Посол Украины в США признала, что все украинцы замерли в ожидании, "вся Украина молится", чтобы президент США Дональд Трамп на переговорах эффективностью "достиг замечательных результатов".

"Так что да, мы хотим, чтобы Путин остановился, и мы действительно надеемся, что это давление президента Трампа, пакеты санкций, которые находятся на столе, и вторичные санкции, которые уже введены против тех, кто помогает России, убедят Путина, что пришло время наконец прекратить свою агрессию", – отметила дипломат.

Рассуждая о болезненной теме границ и буферных зон, посол отметила, что концепция буферных зон является устаревшей. Старые концепции из прошлого века больше не работают. Линия фронта на востоке и юге Украины – это линия фронта между злом и добром. И вопрос в том, где будет эта линия фронта. 

"Будет ли она на нашей территории? Будет ли она на наших границах? Будет ли она в Европе и везде, где это повлияет на Европу, США и других", – порассуждала Маркарова.

По ее словам, дело не только в земле. Дело в принципах и ценностях. И судя по недавним решениям, включая санкции против Индии за поддержку российской военной машины, в частности и в отношении тех санкций, которые были подготовлены, нет сомнений, что США будут действовать с позиции силы, мира через силу и это позволит нам вместе найти решение для остановки агрессии России.

В своем посте в Facebook Маркарова добавила, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир нашу Конституцию, которая содержит ответы на вопросы об украинских территориях".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему "мирные предложения" Кремля могут стать ловушкой: как быть Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/news/oksana-markarova-ukraine-ambassador-face-the-nation-08-10-2025/
Теги:

Новости

Все новости