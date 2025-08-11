Посол Украины раскрыла план США на переговорах с Путиным

Во время переговоров с Россией "США будут действовать с позиции силы". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "CBS News" высказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

Посол Украины в США признала, что все украинцы замерли в ожидании, "вся Украина молится", чтобы президент США Дональд Трамп на переговорах эффективностью "достиг замечательных результатов".

"Так что да, мы хотим, чтобы Путин остановился, и мы действительно надеемся, что это давление президента Трампа, пакеты санкций, которые находятся на столе, и вторичные санкции, которые уже введены против тех, кто помогает России, убедят Путина, что пришло время наконец прекратить свою агрессию", – отметила дипломат.

Рассуждая о болезненной теме границ и буферных зон, посол отметила, что концепция буферных зон является устаревшей. Старые концепции из прошлого века больше не работают. Линия фронта на востоке и юге Украины – это линия фронта между злом и добром. И вопрос в том, где будет эта линия фронта.

"Будет ли она на нашей территории? Будет ли она на наших границах? Будет ли она в Европе и везде, где это повлияет на Европу, США и других", – порассуждала Маркарова.

По ее словам, дело не только в земле. Дело в принципах и ценностях. И судя по недавним решениям, включая санкции против Индии за поддержку российской военной машины, в частности и в отношении тех санкций, которые были подготовлены, нет сомнений, что США будут действовать с позиции силы, мира через силу и это позволит нам вместе найти решение для остановки агрессии России.

В своем посте в Facebook Маркарова добавила, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир нашу Конституцию, которая содержит ответы на вопросы об украинских территориях".

