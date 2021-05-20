Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с Днем вышиванки (Фото)

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Кириєнко Анна
Послы стран "Большой семерки" поздравили граждан Украины с Днем вышиванки. Представители G7 одели вышиванки и сделали праздничное совместное фото. Об этом сообщается в официальном Twitter председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.
Послы G7 празднуют День вышиванки. Фото: info-one.ua
Поздравил страну и посол Японии в Украине Такаши Кура. Мужчина записал видеообращение на своей Фейсбук-странице.
Также Такаши Кура добавил, что ему "всегда приятно быть вместе с украинским народом в День вышиванки, которая является символом традиций, гордости и любви украинского народа к родной земле".
Отметим, что "Большая семерка" (G7) — международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада). Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику.
Напомним, что государственная Дума Российской Федерации утвердила выход страны из Договора об открытом небе. В Кремле обвинили в этом США, которые покинули Договор об открытом небе еще в ноябре 2020 года. В Вашингтоне отмечают, что это произошло из-за невыполнения Россией своих обязательств в рамках договора. Зато РФ считает эти обвинения "надуманным предлогом" и такие действия США, по их мнению, нарушили баланс интересов других государств-участников. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.
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