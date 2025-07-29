Послы ряда стран прибыли в оккупированный Крым: как отреагировал МИД

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Кравцев Сергей
В аннексированный Крым прибыли послы трех африканских стран – Чада, Гвинеи и Бурунди. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило незаконный визит.
Крым. Фото: из открытых источников
Крымскотатарские СМИ сообщают, что 28 июля во временно оккупированный Россией Крым приехали послы трех африканских стран. Речь идет о дипломатах из Бурунди — Жозефа Нкурунзиза, Гвинеи — Ньянкоя Хабу и Чада — Адама Бешира Махамуда. Это их первый официальный визит на полуостров.
В рамках визита оккупанты презентовали им экономический, промышленный и научный потенциал захваченного полуострова.
В ведомстве Андрея Сибиги подчеркнули, что эти действия противоречат принципам уважения к суверенитету и подрывают международные усилия по установлению справедливого и устойчивого мира.
В заявлении добавлено, что Россия использует дипломатов из третьих стран для пропаганды и формирования иллюзии "признания" незаконной оккупации полуострова.
Украина обратилась к иностранным дипломатам с требованием строгого соблюдения норм международного права, уважения к территориальной целостности Украины и воздержания от действий, которые могут расцениваться как одобрение преступлений страны-агрессора.
МИД призвал правительства соответствующих государств оценить поведение своих представителей и предупредил: Украина оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры и внести указанных лиц в санкционные списки.
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