Послы ряда стран прибыли в оккупированный Крым: как отреагировал МИД

В аннексированный Крым прибыли послы трех африканских стран – Чада, Гвинеи и Бурунди. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило незаконный визит.

Крым. Фото: из открытых источников

Крымскотатарские СМИ сообщают, что 28 июля во временно оккупированный Россией Крым приехали послы трех африканских стран. Речь идет о дипломатах из Бурунди — Жозефа Нкурунзиза, Гвинеи — Ньянкоя Хабу и Чада — Адама Бешира Махамуда. Это их первый официальный визит на полуостров.

В рамках визита оккупанты презентовали им экономический, промышленный и научный потенциал захваченного полуострова.

"Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также законодательства Украины", — говорится в сообщении МИД Украины.

В ведомстве Андрея Сибиги подчеркнули, что эти действия противоречат принципам уважения к суверенитету и подрывают международные усилия по установлению справедливого и устойчивого мира.

В заявлении добавлено, что Россия использует дипломатов из третьих стран для пропаганды и формирования иллюзии "признания" незаконной оккупации полуострова.

Украина обратилась к иностранным дипломатам с требованием строгого соблюдения норм международного права, уважения к территориальной целостности Украины и воздержания от действий, которые могут расцениваться как одобрение преступлений страны-агрессора.

МИД призвал правительства соответствующих государств оценить поведение своих представителей и предупредил: Украина оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры и внести указанных лиц в санкционные списки.

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