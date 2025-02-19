После заявлений Трампа все переигралось: как теперь должна действовать Украина

Украина постепенно приходит в себя сначала от прямых переговоров американцев и россиян в Саудовской Аравии, а затем и от заявлений президента США Дональда Трампа. Что же делать Украине после услышанного от Дональда Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обмен эмоциями может только обострить и усложнить ситуацию

Политический эксперт Владимир Фесенко считает, что, прежде всего, нужно избегать эмоциональной реакции. По его информации, якобы уже готовят пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

"Считаю, что это не совсем верно. Обмен эмоциями может только обострить и усложнить ситуацию. Нужно от офиса президента сделать взвешенное, спокойное (без конфронтации и обвинений) но принципиальное заявление, что мы считаем прозвучавшие оценки несправедливыми, напомнить о причинах этой войны, и о том, что попытки договориться, разрушались самой Россией. Но одновременно нужно заявить, что Украина не отказывается от переговоров, будет их продолжать, выступает за скорейшее начало прямых переговоров с Россией при участии США и других посредников, но не пойдет на ультимативные уступки России", – отметил эксперт.

Вообще, считает Владимир Фесенко, сейчас следует существенно скорректировать информационную политику по отношению к Трампу, минимизировать публичный диалог с Трампом.

"Нам нужно сохранить хотя бы остатки партнерских отношений со Штатами и избегать конфронтации из США. Одновременно следует максимально быстро усиливать сотрудничество с ЕС и вырабатывать общую переговорную позицию и стратегию. Параллельно следует выступать за расширение переговорного формата, привлечение к нему в первую очередь ЕС, а также Турции, и даже Китаю. Это может хотя бы частично нейтрализовать переговорные риски, возникающие от Трампа", – отметил Владимир Фесенко.

Трампа нужно купить

Журналист, политический обозреватель Богдан Буткевич считает, что все эти заявления Дональда Трампа – это не то, что не реальные договоренности. Это даже не начало начала договоренностей.

"Будет еще очень много взаимопротивных криков, от которых будет по очереди бросать в пот то нас, то рашку, но постоянно – Европу и Китай. Максимально ублюдочный стиль переговоров у Дональда Фредовича – как у тротуарного девелопера из Америки прошлого или даже позапрошлого столетия. Кем он – сюрпрайз – и есть", – отметил журналист.

По его мнению, задача Украины – никаких политических требований, никакого признания захваченных территорий, никаких уменьшений ВСУ и нейтральных статусов, никаких разрешений рашистских партий и СМИ. От всего остального мы так же отмахнемся, как это делали до 2022 года. Любая бумажка или обещание России не стоит даже глотка воздуха, потраченного на эти слова.

"А вот Трампа нужно купить. Желательно – и деньгами, и победой для него, и лестью. И самое важное – внутреннее единство и остановка взаимоборьбы внутри страны. Не говоря уже о фронте и продолжении ударов по НПЗ. А также – остановка предвыборной кампании Зеленского и аккумулирование денег на выборы в виде болгарских реакторов, кэшбеков и воинских тысяч. Все деньги – на армию и ВПК. Хочет Зеленский быть президентом — ну это вперед. Покажи, что ты – лидер воюющей страны. Не впадайте в депрессняк – все только начинается", – отметил Буткевич.

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