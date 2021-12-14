После ультиматума США российские госбанки обесценились на 25%

Акции российских государственных банков возглавили распродажу на Московской бирже. А два самых крупных госбанка России потеряли в цене приблизительно на 25%, утратив на двоих больше 2 триллионов рублей рыночной капитализации. Фактически проблемы у российских финучреждений начались после того, как состоялся откровенный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Тогда Путин получил от Байдена ультиматум о том, что вслед за вторжением российских войск в Украину последует пакет санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Finanz.ru".

Сбербанк России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, фактически Байден предупредил хозяина Кремля, что платой России за вторжение будет полное отключение России от финансовой системы. О том, что Россия может быть отключена от мировой финансовой системы уже сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. А представитель Демократической партии Роберт Менендес уже даже анонсировал убойный законопроект. За глаза Менендеса называют автором "адских санкций", которые были предложены три года назад Конгрессу, но не были приняты под давлением Белого Дома.

Менендес считает, что, если санкции будут введены, то у российской банковской системы не будет шансов удержаться на плаву. Отключение от системы SWIFT станет ударом для финансовой системы РФ.

Путин же по итогам разговора с Байденом заявил, что Россия не имеет в своих планах – нападать на Украину, но и отказываться от своих ультиматумов в адрес Запада о нерасширении НАТО на восток отказываться не собирается.

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