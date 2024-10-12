logo

BTC/USD

63233.62

ETH/USD

2471.81

LTC/USD

66.33

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты
commentss НОВОСТИ Все новости

После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты

Билеты на концерты предлагают со скидкой

сегодня, 18:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Масштабные проверки, которые провели представители ТЦК в разных городах Украины, не на шутку испугали украинцев. Люди начали массово продавать билеты на концерты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на объявления, размещенные на сайте OLX.

После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты

Иллюстративное фото

Люди начали продавать билеты на следующие мероприятия группы "Океан Эльзы", вероятно, опасаясь, что рейды на следующих концертах могут повториться.

В частности, на сайте появилось множество объявлений о продаже билетов на концерты, запланированные на 12-13 октября. Цены стартуют от 600 гривен. В описании отмечают, что нет желания идти на концерт.

Продают билеты не только на концерт группы "Океан Эльзы", но и на другие мероприятия. К примеру, со скидкой предлагают билеты на Dizel Show.

После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты - фото 2
После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты - фото 3
После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты - фото 4
После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты - фото 5

Напомним, что в пятницу, 11 октября, сеть интернет всколыхнула новость, что после концерта группы Океан Эльзы работники ТЦК провели масштабные проверки. Также рейды проходили в общественных местах других городов Украины. Сообщалось о проверках во Львове, Киеве, Ужгороде и т.д. Однако такие проверки могут быть выборочными. Почему читайте подробнее по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые после концерта, на котором сотрудники ТЦК устроили рейд, высказал свое мнение на этот счет.

Святослав Вакарчук рассказал, что серию концертов группа "Океан Эльзы" решила приурочить к юбилею музыкального коллектива. Именно к этой дате музыканты устроили концерт в киевском Дворце Спорта. Более того, группа собирается дать концерты в субботу, воскресенье и во вторник. Мнения Вакарчука относительно ситуации с проверками читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости