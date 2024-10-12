После рейдов ТЦК украинцы массово продают ранее приобретенные билеты на концерты

Масштабные проверки, которые провели представители ТЦК в разных городах Украины, не на шутку испугали украинцев. Люди начали массово продавать билеты на концерты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на объявления, размещенные на сайте OLX.



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Люди начали продавать билеты на следующие мероприятия группы "Океан Эльзы", вероятно, опасаясь, что рейды на следующих концертах могут повториться.

В частности, на сайте появилось множество объявлений о продаже билетов на концерты, запланированные на 12-13 октября. Цены стартуют от 600 гривен. В описании отмечают, что нет желания идти на концерт.

Продают билеты не только на концерт группы "Океан Эльзы", но и на другие мероприятия. К примеру, со скидкой предлагают билеты на Dizel Show.

Напомним, что в пятницу, 11 октября, сеть интернет всколыхнула новость, что после концерта группы Океан Эльзы работники ТЦК провели масштабные проверки. Также рейды проходили в общественных местах других городов Украины. Сообщалось о проверках во Львове, Киеве, Ужгороде и т.д. Однако такие проверки могут быть выборочными. Почему читайте подробнее по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые после концерта, на котором сотрудники ТЦК устроили рейд, высказал свое мнение на этот счет.

Святослав Вакарчук рассказал, что серию концертов группа "Океан Эльзы" решила приурочить к юбилею музыкального коллектива. Именно к этой дате музыканты устроили концерт в киевском Дворце Спорта. Более того, группа собирается дать концерты в субботу, воскресенье и во вторник. Мнения Вакарчука относительно ситуации с проверками читайте по ссылке.



