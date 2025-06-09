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После позора с эсминцем Ким Чен Ын принял странное решение: при чем здесь РФ

По информации CNN, КНДР переместила свой поврежденный эсминец к границе с Россией

сегодня, 19:27
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Кравцев Сергей

Северная Корея переместила свой новый боевой эсминец, который был поврежден в результате неудачного спуска на воду 21 мая, в порт возле российской границы. Это может говорить о том, что Москва поможет КНДР отремонтировать судно. Об этом говорится в материале CNN.

После позора с эсминцем Ким Чен Ын принял странное решение: при чем здесь РФ

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что спутниковые снимки Maxar Technologies от 8 июня свидетельствуют о перемещении 5000-тонного эсминца класса Choe Hyon в сухой док в порту Раджин. Он входит в особую экономическую зону Северной Кореи Расон, примыкающую к границе с Россией.

По словам директора по внешнему сотрудничеству и младшего научного сотрудника Корейского института оборонного анализа Ю Джихуна, порт Раджин имеет возможности для небольшого ремонта и технического обслуживания военных кораблей.

А близость порта к России, как отметил аналитик, "делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой".

Депутат Южной Кореи Ю Йонг-Вон в интервью CNN заявил, что военные его страны оценили, что повреждения судна КНДР не такие уж значительные.

"Внешние повреждения судна не кажутся значительными, и главная проблема, по-видимому, заключается в затоплении военного корабля водой", — сказал он.

Депутат считает, что механизмы и электронику придется очистить от морской воды и засохшей соли. Ю Йонг-Вон также не исключил российской помощи в процессе ремонта.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Северной Корее во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца в среду "произошла серьезная авария". Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, который присутствовал на провальной церемонии, пришел в ярость, заявив, что авария "порочит достоинство и самоуважение страны", и приказал немедленно восстановить корабль перед ключевым заседанием правящей партии в июне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на северокорейское KCNA.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/06/09/asia/damaged-north-korean-warship-drydock-satellite-images-intl-hnk-ml?fbclid=IwY2xjawKzeolleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFZVkptckFoeEZwa3kxeFg5AR6p4Rvmfi6V83P5QEcGu8qS4K7N4SBxzPnfQr990swoApiIxTY9f0by1QqdKg_aem_BQNKu2sUSd17JVgtm
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