После позора с эсминцем Ким Чен Ын принял странное решение: при чем здесь РФ

Северная Корея переместила свой новый боевой эсминец, который был поврежден в результате неудачного спуска на воду 21 мая, в порт возле российской границы. Это может говорить о том, что Москва поможет КНДР отремонтировать судно. Об этом говорится в материале CNN.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что спутниковые снимки Maxar Technologies от 8 июня свидетельствуют о перемещении 5000-тонного эсминца класса Choe Hyon в сухой док в порту Раджин. Он входит в особую экономическую зону Северной Кореи Расон, примыкающую к границе с Россией.

По словам директора по внешнему сотрудничеству и младшего научного сотрудника Корейского института оборонного анализа Ю Джихуна, порт Раджин имеет возможности для небольшого ремонта и технического обслуживания военных кораблей.

А близость порта к России, как отметил аналитик, "делает его ключевым узлом для усилий Северной Кореи по углублению экономических и потенциально военных связей с Москвой".

Депутат Южной Кореи Ю Йонг-Вон в интервью CNN заявил, что военные его страны оценили, что повреждения судна КНДР не такие уж значительные.

"Внешние повреждения судна не кажутся значительными, и главная проблема, по-видимому, заключается в затоплении военного корабля водой", — сказал он.

Депутат считает, что механизмы и электронику придется очистить от морской воды и засохшей соли. Ю Йонг-Вон также не исключил российской помощи в процессе ремонта.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Северной Корее во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца в среду "произошла серьезная авария". Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, который присутствовал на провальной церемонии, пришел в ярость, заявив, что авария "порочит достоинство и самоуважение страны", и приказал немедленно восстановить корабль перед ключевым заседанием правящей партии в июне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на северокорейское KCNA.



