Ким Чен Ын в ярости: что произошло с новым эсминцем КНДР

В Северной Корее во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца в среду "произошла серьезная авария". Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, который присутствовал на провальной церемонии, пришел в ярость, заявив, что авария "порочит достоинство и самоуважение страны", и приказал немедленно восстановить корабль перед ключевым заседанием правящей партии в июне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters со ссылкой на северокорейское KCNA.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"Ким Чен Ын заявил, что это был серьезный инцидент и преступное деяние, вызванное абсолютной беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом, которые выходят за рамки возможного и не могут быть терпимы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что неприятный для Пхеньяна инцидент произошел из-за потери равновесия во время спуска судна на воду, и сообщило, что части днища военного корабля были "раздавлены", но не предоставило более подробной информации о полученных повреждениях.

При этом южнокорейские военные заявили, что пострадавший военный корабль лежал на боку в воде после неудачного запуска.

Как отмечает Reuters, 5000-тонные эсминцы, спущенные на воду Северной Кореей в этом году, являются крупнейшими военными кораблями страны, способными нести и запускать десятки ракет. В отчете о подготовке к последнему запуску на прошлой неделе базирующаяся в США 38 North заявила, что, по всей видимости, корабль будет спущен на воду боком с причала. По словам военных аналитиков, такой метод ранее не наблюдался при запуске военных кораблей в Северной Корее.

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