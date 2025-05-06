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После перемирия у нас может быть две Украины: о чем речь и в чем опасность

На примере и Румынии, и Молдовы, диаспора превращается в достаточно движущую силу.

сегодня, 13:25 comments2048
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Кравцев Сергей

Во время первого тура выборов в Румынии диаспора в абсолютном большинстве проголосовала за кандидата в президенты с антиевропейскими лозунгами. Очевидно, что эти люди находятся прямо в общеевропейском правопопулистическом тренде, где голосуют против эмигрантов, за Трампа местного образца и все остальное. Похожая ситуация может ожидать и Украину, учитывая количество наших соотечественников, уехавших из страны и не очень спешащих возвращаться назад. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, журналист Богдан Буткевич.

После перемирия у нас может быть две Украины: о чем речь и в чем опасность

Диаспора Украины. Фото: из открытых источников

"Как видим на примере и Румынии, и Молдовы, диаспора превращается в, с одной стороны, очень важную силу, многое решающую в электоральном смысле. Однако если раньше как-то автоматически считалось, что люди из-за границы будут голосовать за что-то адекватное – мол, они же уже европейцы – то румыны показали, что нифига. А теперь давайте вспомним наши 6 млн беженцев, из которых домой после перемирия вернется хорошо, если половина. А чем дальше то перемирие переносится во времени – тем меньше будут возвращаться", – отметил журналист.

Он замечает, что сам по себе возникает вопрос – а за кого и что будут голосовать эти люди? Конечно, многие люди не будут вообще тратить время на доезд в консульства или посольства, чтобы принять участие в голосовании, но кто-то поедет и проголосует.

По словам Богдана Буткевича, учитывая, как мы работаем с диаспорой, возникает четкая аналогия с Румынией. То есть, что есть Румыния в Румынии, а есть – в диаспоре. И они почти не пересекаются с точки зрения идеологических настроек и ориентиров. Такая же история вскоре может ожидать и нас.

"Две Украины мало во многом будут пересекаться. Но вот голоса будут весить одинаково. Что из этого получится, пока сказать сложно. Но тенденция имхо уже отчетливо просматривается", – отметил блоггер.

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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013263040409
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