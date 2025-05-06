После перемирия у нас может быть две Украины: о чем речь и в чем опасность

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Кравцев Сергей
Во время первого тура выборов в Румынии диаспора в абсолютном большинстве проголосовала за кандидата в президенты с антиевропейскими лозунгами. Очевидно, что эти люди находятся прямо в общеевропейском правопопулистическом тренде, где голосуют против эмигрантов, за Трампа местного образца и все остальное. Похожая ситуация может ожидать и Украину, учитывая количество наших соотечественников, уехавших из страны и не очень спешащих возвращаться назад. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, журналист Богдан Буткевич.
Диаспора Украины. Фото: из открытых источников
Он замечает, что сам по себе возникает вопрос – а за кого и что будут голосовать эти люди? Конечно, многие люди не будут вообще тратить время на доезд в консульства или посольства, чтобы принять участие в голосовании, но кто-то поедет и проголосует.
По словам Богдана Буткевича, учитывая, как мы работаем с диаспорой, возникает четкая аналогия с Румынией. То есть, что есть Румыния в Румынии, а есть – в диаспоре. И они почти не пересекаются с точки зрения идеологических настроек и ориентиров. Такая же история вскоре может ожидать и нас.
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