После обследований из-за задержки речи сыну Виктору Павлику был поставлен диагноз

В центре слуха ребенку был поставлен диагноз. Деталями и фото-заключением в Instagram , поделилась молодая мать Михасика, – Катя Репяхова, пишут "Комментарии".



Сын Виктора Павлика до сих пор не говорит – врачи поставили диагноз

Перед походом к отоларингологу девушка выдвинула теорию, из-за чего у ребенка могут быть задержки в речи.

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"У меня уже новая идея фикс, что у Миши все-таки со слухом. Я уже думаю, может у Миши серная пробка, которая делает понижение слуха, а значит и задержку. Потому что когда-то у нас было много серы, если вы помните. Миша все время лез в ушки. И сейчас трогает, – озвучила мысль Катя Репяхова.

Несмотря на это, избранница Виктора Павлика отметила, что слух сыну проверяли в роддоме. Все стало понятнее после консультации и осмотра специалистов.

"Никаких пробок. Никакой серы. И никаких опасных аденоидов. А слух проверяет сурдолог", – заметила блоггерша.

Однако, в центре слуха, Михасику был поставлен диагноз – специфическое расстройство языковой артикуляции, показала заключение у инстаграм-сторис девушка.

"Будем дальше разбираться", – подытожила она.

Впервые о задержке речи у 1,8 – летнего сына, жена Виктора Павлика сообщила в середине апреля. У них были визиты к разным специалистам. Итак, мальчика ждет коррекция.

Как писали "Комментарии", — беда в семье российского комика Петросяна : 77-летнему юмористу стало плохо, его госпитализировали. Состояние российской звезды резко ухудшилось днем, 1 мая. Рядом была его молодая избранница Татьяна Брухунова, которая и вызвала медиков. Юморист страдает проблемами сердца уже несколько лет. Он уже пережил малоинвазивную операцию на сердце, тогда ему поставили несколько металлических или пластиковых медицинских конструкций.