«Поселили в местный бордель»: туристы, застрявшие в Занзибаре, рассказали об условиях проживания (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
С 13 февраля в Занзибаре вынужденно находятся 180 украинских туристов. Из-за неполадок с самолетом им пришлось задержаться на территории африканской страны, но компания-перевозчик, как жалуются пассажиры, никоим образом не помогает им вернуться домой. Об ужасных условиях пребывания в Занзибаре рассказали две украинки, записав видео для Telegram-канала "PavlovskyNews".
Украинцы третьи сутки не могут покинуть Занзибар. Фото: Алексей Беспалов
Две Екатерины, которые уже третьи сутки вынуждены ждать посадки на самолет домой, просят журналистов, блогеров, депутатов и просто всех неравнодушных людей любым способом посодействовать в возвращении украинских пассажиров домой.
Некие технические причины, детали которых украинцам не сообщили, остановили их полет в Киев. Как рассказывают женщины на видео, компания-перевозчик SkyUp Airlines самостоятельно не выходит на связь с пассажирами — приходится искать телефоны и самым "вызванивать" администрацию.
Обе Екатерины жалуются на нечеловеческие условия, в которых приходится сейчас жить. Во-первых, им и их братьям и сестрам по несчастью уже трижды приходилось приезжать в аэропорт. Впрочем, ни разу дальше паспортного контроля украинцы не заходили — рейс снова и снова откладывали. В конце концов туристов разделили на группы и попытались расселить в местных мотелях. Здесь, как утверждают женщины, и началось самое ужасное.
По словам женщин, среди 180 человек, не попавших на нужный рейс, немало людей, у которых вот-вот закончатся необходимые лекарства — от сердечных и других хронических заболеваний. Есть пенсионеры, есть мамы с маленькими детьми (самому младшему якобы исполнился всего 1 годик). Никакой конкретики от организатора поездки пассажирам не сообщается, люди сейчас в отчаянии.
Немного ранее в медиа попали фотографии от Алексея Беспалова, одного из туристов злополучного рейса.
Следует отметить, что несколько часов назад компания SkyUp Airlines разместила официальное заявление относительно украинский, которые сейчас находятся в Занзибаре. Как объясняют представители перевозчика, проблема с вылетом действительно касалась техники. Хотя уже за первые несколько часов все починили и самолет должен взлететь. Впрочем, после этого появились нерешенные вопросы с документацией — внесение изменений в маршрут, разрешения от стран, в воздушное пространство которых самолет заходить во время полета, и т.п.
Несколько раз, по словам представителей компании, они получали устные разрешения от других стран на пересечение границ, но каждый раз, как пассажиры были готовы вылетать, все отменялось.
Следует отметить, что в случае неполучения всех необходимых разрешений на вылет 15 февраля, пассажиры уже завтра вылетят в Киев другим регулярным рейсом SkyUp Airlines.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что SkyUp анонсировала запуск новых авиарейсов из Украины — в семь стран.
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марія
сегодня, 17:44
рада за вас що повертаетеся краще вибирати Европу де хоч хворим можуть надати допомогу і нормальні умови проживання.Щасливого повернення
марія
сегодня, 16:56
не було куди гроші діти летіти в Африку з сердечними хворобами малими дітьми щось мені мало віриться в мене хворе серце тоя боюся в друге місто летіти не то щоб в Африку хоч би в Европу то там допомогу нададуть хворим Не треба собі шукати пригоди видно у вас немае інших проблем