«Поселили в местный бордель»: туристы, застрявшие в Занзибаре, рассказали об условиях проживания (ВИДЕО)

С 13 февраля в Занзибаре вынужденно находятся 180 украинских туристов. Из-за неполадок с самолетом им пришлось задержаться на территории африканской страны, но компания-перевозчик, как жалуются пассажиры, никоим образом не помогает им вернуться домой. Об ужасных условиях пребывания в Занзибаре рассказали две украинки, записав видео для Telegram-канала "PavlovskyNews".

Украинцы третьи сутки не могут покинуть Занзибар. Фото: Алексей Беспалов

Две Екатерины, которые уже третьи сутки вынуждены ждать посадки на самолет домой, просят журналистов, блогеров, депутатов и просто всех неравнодушных людей любым способом посодействовать в возвращении украинских пассажиров домой.

Некие технические причины, детали которых украинцам не сообщили, остановили их полет в Киев. Как рассказывают женщины на видео, компания-перевозчик SkyUp Airlines самостоятельно не выходит на связь с пассажирами — приходится искать телефоны и самым "вызванивать" администрацию.

Обе Екатерины жалуются на нечеловеческие условия, в которых приходится сейчас жить. Во-первых, им и их братьям и сестрам по несчастью уже трижды приходилось приезжать в аэропорт. Впрочем, ни разу дальше паспортного контроля украинцы не заходили — рейс снова и снова откладывали. В конце концов туристов разделили на группы и попытались расселить в местных мотелях. Здесь, как утверждают женщины, и началось самое ужасное.

"Нас [двух Катерин и еще 30 других пассажиров — ред.] поселили в местный бордель. [...] Нельзя принять душ, не было никаких средств для гигиены, нам не давали пить, нас не кормили, нас сюда заселили в три часа ночи", — делятся туристки наболевшим.

По словам женщин, среди 180 человек, не попавших на нужный рейс, немало людей, у которых вот-вот закончатся необходимые лекарства — от сердечных и других хронических заболеваний. Есть пенсионеры, есть мамы с маленькими детьми (самому младшему якобы исполнился всего 1 годик). Никакой конкретики от организатора поездки пассажирам не сообщается, люди сейчас в отчаянии.

"У нас сломан самолет, и мы боимся на нем лететь обратно", — такими словами закончили свое видеообращение женщины.

Немного ранее в медиа попали фотографии от Алексея Беспалова, одного из туристов злополучного рейса.

Следует отметить, что несколько часов назад компания SkyUp Airlines разместила официальное заявление относительно украинский, которые сейчас находятся в Занзибаре. Как объясняют представители перевозчика, проблема с вылетом действительно касалась техники. Хотя уже за первые несколько часов все починили и самолет должен взлететь. Впрочем, после этого появились нерешенные вопросы с документацией — внесение изменений в маршрут, разрешения от стран, в воздушное пространство которых самолет заходить во время полета, и т.п.

Несколько раз, по словам представителей компании, они получали устные разрешения от других стран на пересечение границ, но каждый раз, как пассажиры были готовы вылетать, все отменялось.

"Мы искренне сожалеем, что наши пассажиры оказались в такой ситуации и испытывают неудобства. В связи с высоким сезоном на острове нам не удалось сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием. Только питанием и возможностью пользоваться инфраструктурой отелей, однако сейчас все расселены в отдельных номерах до 16.02.21", — пояснили в компании.

Следует отметить, что в случае неполучения всех необходимых разрешений на вылет 15 февраля, пассажиры уже завтра вылетят в Киев другим регулярным рейсом SkyUp Airlines.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что SkyUp анонсировала запуск новых авиарейсов из Украины — в семь стран.

Также на портале можно узнать, как просто сэкономить на приобретении авиабилетов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!