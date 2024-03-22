Португальские туристические города вводят налоги для туристов: какая стоимость

Известный своими живописными пляжами, кристально чистыми водами и благодатным климатом, Алгарве ежегодно привлекает миллионы отдыхающих. Однако с увеличением туристического потока растет и нагрузка на местную инфраструктуру и природные ресурсы. В ответ на эти вызовы несколько муниципалитетов в Алгарве и других регионах Португалии решили ввести туристический налог, направленный на взимание средств для инвестиций в поддержку и развитие туристической инфраструктуры.

Несколько популярных городов Португалии ввели новые налоги для туристов

Как сообщает портал SchengenVisaInfo, эта инициатива стартовала уже в текущем году и предусматривает обязательство всех туристов, независимо от типа проживания – будь то гостиница, кемпинг или стоянка для автофургонов – платить дополнительный сбор за ночлег. Решение о введении туристического налога было принято Межмуниципальным сообществом Алгарве (AMAL) еще в 2019 году, но только через четыре года, в 2023 году, консенсус о необходимости его введения был достигнут 16 муниципалитетами округа Фару.

Сбор, размер которого колеблется от 1 до 2 евро за ночь, в зависимости от местности и сезона, уже взимается в некоторых городах. Так, например, в Портимао сбор составляет 2 евро за ночь в высокий сезон (с 1 апреля по 31 октября) и 1 евро за ночь в низкий сезон (с 1 ноября по 31 марта). В другом городе региона, Вила-Реал-де-Санто-Антонио, налог на туризм взимается уже с 2016 года, и его размер составляет примерно 1 евро за ночь, тогда как в городе Фару с февраля 2020 года за каждую ночь проживания туристам необходимо платить 1,5 евро. Город Ольян с мая 2023 установил сбор в размере 2 евро за ночь.

При этом важно отметить, что механизм взимания налога предполагает его сбор туристическими предприятиями, которые затем передают собранные средства местным муниципалитетам. Это позволяет обеспечить прозрачность и эффективность процесса и способствует привлечению дополнительных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры региона.

Ожидается, что доходы от туристического налога будут направлены на реализацию проектов, направленных на повышение качества туристических услуг, экологическую устойчивость региона, сохранение культурного наследия и поддержку популярных среди посетителей мест. Такие инвестиции не только будут способствовать улучшению условий пребывания туристов в регионе, но и повысят общую привлекательность Алгарве как туристического направления.