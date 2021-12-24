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Кравец рассказала, что делал Зеленский на новогодних съемках "Вечернего Квартала"

Кравец рассказала о съемках "Вечернего Квартала"

24 декабря 2021, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Звезда "Вечернего квартала" Елена Кравец опровергла слухи о том, что глава нашей страны лично участвовал, как артист, когда снимали новый выпуск популярного юмористического шоу. Об этом она рассказала, как участник программы "Твой день".

Кравец рассказала, что делал Зеленский на новогодних съемках "Вечернего Квартала"

Елена Кравец (фото из открытых источников)

"Нет, он не участвовал. Он просто немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. То есть так был построен номер, что он просто делал то, что ему говорят", – сказала актриса.

Как отметила гостья, со стороны президента это была "просто импровизация". Популярная участница "Вечернего квартала" поделилась своими впечатлениями и рассказала, что задействованные на съемках артисты были поражены, что здесь присутствует сам Зеленский. Поэтому без конца во время процесса съемки звучали смех и шутки.

По словам Елены Кравец, Владимир Зеленский, созерцая рабочий процесс, смеялся.

Ведущая актриса в эфире сообщила, где будет отмечать Новый 2022 год. И оговорилась, что это будет не с личной компанией украинского президента.

Еще звезда шоу, усмехнувшись, заметила: "вместе с президентом, во всяком случае". Таким образом, гостя сделала намек, что будет видеть приветствие бывшего коллеги на голубом экране.

Важно, что глава нашей страны побывал во Дворце "Украина", где проводились съемки Новогоднего "Квартала". Но он находился там как зритель, а не выступал участником шоу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что звезда "95 квартала" Елена Кравец рассказала о своих амбициях в политике. Актриса шоу "Квартал 95" Елена Кравец ответила на всяческие сплетни, что собирается сразиться за кресло мэра Киева на ближайших местных выборах, которые пройдут в октябре.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BfqivHjlTP0&t=336s
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