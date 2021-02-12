Портал «Комментарии» выиграл суд у компании «Бест Альтернатива»: в чем суть дела

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Таисия Ерохина
Суд не удовлетворил иск компании "Бест Альтернатива" против портала "Комментарии". Вызвавшую спор публикацию о рисе марки World rice, который продается в магазинах сети "Ашан", суд признал достоверной, встав на сторону медиа. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда города Киева, которое появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Фото из открытых источников
Так, в июне 2019 года на
портале был опубликован материал о том, как в одном из гипермаркетов
"Ашан" в Киеве продается черный рис компании "World rice",
меняющий после варки цвет. Эксперимент, запечатленный на видео, показал: во
время приготовления дорогой и "безглютеновый" рис начал терять цвет,
тогда как вода при варке значительно потемнела.
Также новость о
сомнительном продукте опубликовал
со ссылкой на первоисточник еще один украинский сайт – "Обозреватель".
Отметим, что реагируя на эти публикации поставщик продукции – компания "Бест Альтернатива" – сообщил,
что при термической обработке рис окрашивает воду.
Эти публикации в СМИ компания посчитала якобы неправдивыми. Так, предприятие "Бест
Альтернатива" обратилось в суд с иском против изданий
"Комментарии" и "Обозреватель". Требовалось признать
информацию, распространенную на интернет-ресурсах, недостоверной и не
соответствующей действительности, а также удалить статьи и видеоролик, а взамен
разместить опровержение.
Однако суд не удовлетворил иск компании "Бест Альтернатива". Как говорится в судебном решении, доказательства, которые предоставил истец (сертификаты с информацией о продукции, отчеты о результатах испытаний и другие документы) не являются надлежащими и достаточными, чтобы подтвердить недостоверность распространенной информации об изменении цвета товара.
Кроме того, сделанные
автором на видеозаписи выводы и комментарии являются, по мнению суда, его
оценочными суждениями о продукте.
В итоге, суд постановил, что основания для удовлетворения иска отсутствуют.
Напомним,
эксперты пояснили, почему Верховный
Суд отклоняет иски против блокировки ряда телеканалов.
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