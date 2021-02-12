Портал «Комментарии» выиграл суд у компании «Бест Альтернатива»: в чем суть дела



















Суд не удовлетворил иск компании "Бест Альтернатива" против портала "Комментарии". Вызвавшую спор публикацию о рисе марки World rice, который продается в магазинах сети "Ашан", суд признал достоверной, встав на сторону медиа. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда города Киева, которое появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Фото из открытых источников

Так, в июне 2019 года на портале был опубликован материал о том, как в одном из гипермаркетов "Ашан" в Киеве продается черный рис компании "World rice", меняющий после варки цвет. Эксперимент, запечатленный на видео, показал: во время приготовления дорогой и "безглютеновый" рис начал терять цвет, тогда как вода при варке значительно потемнела.

"Еще немножко поварить, пару раз промыть – и будет обычный белый рис", – говорит покупатель в видеоролике.





Также новость о сомнительном продукте опубликовал со ссылкой на первоисточник еще один украинский сайт – "Обозреватель".

Отметим, что реагируя на эти публикации поставщик продукции – компания "Бест Альтернатива" – сообщил, что при термической обработке рис окрашивает воду.

Эти публикации в СМИ компания посчитала якобы неправдивыми. Так, предприятие "Бест Альтернатива" обратилось в суд с иском против изданий "Комментарии" и "Обозреватель". Требовалось признать информацию, распространенную на интернет-ресурсах, недостоверной и не соответствующей действительности, а также удалить статьи и видеоролик, а взамен разместить опровержение.

Однако суд не удовлетворил иск компании "Бест Альтернатива". Как говорится в судебном решении, доказательства, которые предоставил истец (сертификаты с информацией о продукции, отчеты о результатах испытаний и другие документы) не являются надлежащими и достаточными, чтобы подтвердить недостоверность распространенной информации об изменении цвета товара.

Кроме того, сделанные автором на видеозаписи выводы и комментарии являются, по мнению суда, его оценочными суждениями о продукте.

"Как следует из материалов дела, истец в своем исковом заявлении не указывает, в том числе, в ее просительной части — какая именно информация о его товаре — рисе ТМ "World`s rice" является недостоверной и какую именно распространенную информацию о таком товаре надо опровергнуть и совершить другие действия, — говорится в решении суда. — В процессе рассмотрения дела судом из имеющихся материалов дела не установлена недостоверность распространенной спорной информации о товаре — рисе ТМ "World`s rice", представителем которого является истец".

В итоге, суд постановил, что основания для удовлетворения иска отсутствуют.

Напомним, эксперты пояснили, почему Верховный Суд отклоняет иски против блокировки ряда телеканалов.

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