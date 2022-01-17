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Порошенко впервые объяснил, почему скрылся от следователей ДБР

Порошенко воспринял следователей за пранкеров

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Экс-президент нашей страны, подозреваемый в государственной измене, Петр Порошенко, дал объяснение своей реакции при попытке представителей следствия ДБР вручить ему повестку. Об этом он проинформировал представителей УП.

Порошенко впервые объяснил, почему скрылся от следователей ДБР

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

Собственную попытку отъехать и слова, с которыми он обращался к водителю "Уехали, твою мать", нардеп выдал за "странную позицию" водителя.

По его словам, у них была странная позиция водителя, потому что экс-президент опаздывал на встречу. Его помощник должен был ехать в другой машине, так было заранее спланировано. Водитель почему-то растерялся и больше минуты авто не ехало. Его реплику не нужно было слышать другим ушам. Он потом попросил прощения у водителя. Последний не мог объяснить свое состояние, очевидно, очень испугался.

Политик еще сказал, что не за тех принял правоохранителей. Думал, что это – пранкеры.

Как он отметил, что от собственной охраны и помощников получил информацию, что дальше, на выходе, находятся какие-то пранкеры, блоггеры. И что он не был информирован, что это силовики из ДБР. Их крики я услышал, когда автомобиль уже двигался. В этой ситуации он не был настроен идти на общение с заказчиками подобных дел.

При этом, еще 17 декабря пятый украинский президент на своем автомобиле скрылся от представителей Государственного бюро расследований, которые намеревались вручить ему лично повестки о вызове на допросы. Реплика нардепа к водителю попала в запись, которую обнародовали: "Поехали, *** твою мать".

Уже позже политик улетел из страны. Сегодня, 17 января, он прилетел в Украину на судебное заседание, которое проходило в Печерском райсуде столицы, где Порошенко должны избрать меру пресечения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко прибыл в суд.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/17/7320702/
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Обсуждения

Борис

сегодня, 20:31

урод , забрехався падло , тебе дістануть твої викрутаси і з бюджетними коштами, і з вуглем, і з Іловайськом з Дебальцевим , і з усім де ти набрав за своє президенство статків у десятеро більше ніж коли сів в омріяне ворюгою крісло ......

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