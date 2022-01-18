Порошенко, вернувшись в Украину, попытался сделать из себя Навального

Пятый президент Украины Петр Порошенко, уехав 17 декабря 2021 года после попытки вручить ему повестку на допрос, чтобы выиграть для себя время для подготовки к выступлениям, которые украинцы наблюдали весь вчерашний день. Об этом пишет издание Дело.



Петр Порошенко прилетел в Украину, фото Facebook

Как пишут журналисты, вчерашние его действия свидетельствуют о попытке создать для пятого президента Украины вместо образа олигарха, зарабатывавшего на войне на Донбассе, образ оппозиционера, попавшего под политическое преследование властей.



Издание подчеркивает, что пребывание Порошенко целый месяц за границей его партия пыталась представить как ”дипломатическое турне”, которое состояло всего из двух мероприятий (встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле и участии в конференции ”Россия — Украина — НАТО” в Польше), на которые максимум потребовалось бы два дня.



Остальное время использовалось политтехнологами нардепа Порошенко для придумывания сценария, который вчера, 17 января, Порошенко и начал разыгрывать при прилете в Украину из Варшавы.



”Для этого Петра Порошенко пересадили с чартерного самолета, которыми он передвигался по миру все последние годы, в эконом-класс обычного рейсового самолета, да и еще и авиакомпании-лоукостера WizzAir, чтобы продемонстрировать обществу, будто бы власть взялась ”прессовать” такого же обычного гражданина, который, как и все украинцы, экономит на перелетах”, — говорится в статье.

В такое можно было бы поверить, говорится в публикации, если бы Петр Порошенко хоть раз до этого пользовался услугами дешевых авиакомпаний и эконом-классом, но это вчера произошло впервые. В статье издания приводится пример, как в новогодний вояж на Мальдивы 4 года назад Порошенко с семьей летел на частном самолете без прохождения паспортного контроля под подставными именами — чтобы об этой поездке никто не узнал.



По прилету в Киев супруги Порошенко из самолета пересели в бюджетный автомобиль марки Reno, чего тоже никогда не происходило с пятым президентом Украины, который для передвижения по стране последние 10 лет использовал только люксовые автомобили Mercedes S-класса, отмечается в публикации.







Порошенко на бюджетном автомобиле 17 января 2022 года. Фото: газета ”День”





Привычный для Порошенко Mercedes S-класса



”Именно на таком автомобиле он еще 17 декабря уезжал от следователей ГБР. И самое главное. Ради дополнительного символизма, для подкрепления нужного на сегодняшний день образа, в Украину Порошенко вернулся 17 января — ровно год назад в этот же день в Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный, которого по прилету задержали правоохранители по делу ”Ив Роше”. Этого бы никто не заметил, если бы сам Порошенко об этом бы не упомянул, выступая перед прессой. Просто так ли?”, — подметили авторы статьи.

При этом журналисты подчеркивают, что ”весь этот спектакль с полетом в эконом-классе, дешевом автомобиле и попытками ”слепить” из себя ”украинского Навального” вряд ли помогут пятому президенту Украины получить поддержку украинского общества, которой бы можно было защититься от уголовного преследования”.

Как известно, Петру Порошенко объявили о подозрении в совершении государственной измене и содействию деятельности террористов на Востоке Украины. Следствие подозревает, что Петр Порошенко сразу после того, как стал Президентом Украины в 2014 году, вошел в сговор с российскими властями по поставкам в Украину угля из оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей.



Порошенко вменяют соучастие в этой схеме на уровне срыва поставок угля из Южно-африканской республики для того, чтобы заключить контракты на покупку угля через подставные фирмы у боевиков ”Л/ДНР” за наличные деньги. Роль пятого президента также, по версии следствия, заключалась в координации действий украинских властей, административном воздействии на ключевых лиц и конспирации этой деятельности. Следствие установило, что в конце ноября 2014 года Порошенко давил на руководство Министерства энергетики и компании ”Центрэнерго” с требованием принимать необходимые решения для осуществления схемы. В результате за 2015 год боевики ”Л/ДНР” получили от украинских властей почти 13 млн долларов за поставку угля.



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