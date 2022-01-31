Порошенко отказался давать показания: что известно

Петр Порошенко прибыл на допрос 31 января, но отказался давать показания следователю. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследования (ГБР).

Петр Порошенко, фото из открытых источников

Известно, что лидер партии "Европейская солидарность" также сообщил следователю ГБР об отказе ставить подпись на протоколе. Отказы были документально зафиксированы, говорят в пресс-службе.

Пятого президента Украины, народного депутата вызвали по так называемому "угольному делу" о закупке угля из шахт на территориях, не подконтрольных украинскому правительству. В рамках производства, открытого по части 2 статьи 28, части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28, части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.

Киевский апелляционный суд принял решение в пятницу, 28 января, о том, что заседание по рассмотрению апелляции прокуратуры переносится на 11 февраля. Ранее генеральный прокурор рассказала, что будет подавать апелляцию по поводу меры пресечения пятому президенту.

По ее словам, подозрение подписал заместитель генерального прокурора, потому что он координировал деятельность органов досудебного следствия в этом производстве с самого начала и был знаком со всеми материалами дела.

Как сообщал портал "Комментарии", 28 января в Киевском апелляционном суде состоялось судебное заседание для рассмотрения апелляции по изменению меры пресечения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко. Сторонники политика провели у стен суда мирную акцию, возле здания дежурили нацгвардейцы и полиция для обеспечения правопорядка.



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