Пора обращаться к президенту по «Укрэксимбанку» и Оляне Гордиенко — политолог

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Козлова Альбіна
Политолог Валентин Гайдай призывает обращаться к президенту по сложившейся ситуации в государственном "Укрэксимбанке". Речь идёт о новом скандале вокруг одной из юридических компаний, которой наблюдательный совет банка выплатил более 26 миллионов гривен за несколько месяцев юридических консультаций.
"Укрэксимбанк", фото из открытых источников
Скандалы в "Укрэксимбанк" и других госкомпаниях вынудили Кабинет Министров Украины отправить в профильный комитет Рады законопроект, по которому все члены набсоветов должны быть по адресу предприятия, иначе их уволят.
Политолог Дмитрий Мартунич считает инициативу правительства именно реакцией на скандалы в "Укрэксимбанк" и вокруг главы набсовета банка Оляны Гордиенко.
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