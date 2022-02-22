Пора обращаться к президенту по «Укрэксимбанку» и Оляне Гордиенко — политолог

Политолог Валентин Гайдай призывает обращаться к президенту по сложившейся ситуации в государственном "Укрэксимбанке". Речь идёт о новом скандале вокруг одной из юридических компаний, которой наблюдательный совет банка выплатил более 26 миллионов гривен за несколько месяцев юридических консультаций.

"Укрэксимбанк", фото из открытых источников

"Пора обращаться к президенту и требовать увольнения и открытия уголовных дел против Гордиенко и других членов набсовета, которые тратят миллионы долларов на юристов за работу, которую должны делать сотрудники банка на зарплате", — пишет политолог Валентин Гайдай на своей странице в facebook

Скандалы в "Укрэксимбанк" и других госкомпаниях вынудили Кабинет Министров Украины отправить в профильный комитет Рады законопроект, по которому все члены набсоветов должны быть по адресу предприятия, иначе их уволят.

Политолог Дмитрий Мартунич считает инициативу правительства именно реакцией на скандалы в "Укрэксимбанк" и вокруг главы набсовета банка Оляны Гордиенко.

"Одна из причин этой инициативы — госбанк "Укрэксимбанк", где глава набсовета Оляна Гордиенко почти не бывает на работе, ее совет работает 50 часов в год и получает за это около 100 млн гривен", — пишет эксперт на своей странице

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