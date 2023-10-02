Попытки слить хозсуды с другими юрисдикциями – следствие "импотенции" и бессилие руководителей хозяйственной вертикали – экс-судья Емельянов

Независимость и надлежащие условия работы судей, несмотря на многочисленные попытки реформировать судебную систему, все еще остаются под вопросом: руководители судов не отстаивают права своих подчиненных, сами судьи не чувствуют себя защищенными от внешних влияний. Такое мнение о современном состоянии судебной системы высказал в интервью "Судебно-юридической газете" бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда, ныне адвокат и военный волонтер Артур Емельянов.



Бывший судья Артур Емельянов. Фото из открытых источников

"Не секрет, что разные ветви власти в Украине всегда пытались покорить себе суд, но суд, в большей или меньшей степени, противодействовал этому, и достаточно уверенно. До тех пор, пока не сложилась, как сегодня, "импотенция" некоторых руководителей судебной власти. Отдельно взятый судья не может себя оградить, у него ограниченные возможности представить свою позицию обществу, позиционировать себя. Он будет один против массива всех воздействий", — отметил Емельянов.

По его словам, сегодня руководство хозяйственной ветви судебной системы не борется за возможность осуществлять независимое правосудие.

"Сегодня мы наблюдаем бессилие. В первую очередь, оно у руководителей хозяйственных судов в городе Киеве. Это как первая инстанция, так и Верховный Суд – Кассационный суд хозяйственной юрисдикции, где на сегодня не имеют желания отстаивать позицию судей. У них есть только желание отбыть определенный срок на должности, заниматься какими-то второстепенными вопросами. Как результат… под эгидой укрупнения судов возникает идея слить хозяйственные суды с другими. Часть дел отдать гражданской юрисдикции, часть – административной, таким образом, ликвидировав хозяйственные суды", — отмечает Емельянов.

Он добавил, что председатели Кассационного хозяйственного суда, хозяйственного суда города Киева не обращают внимание на риск ликвидации подчиненных им судов.

"Хотя прежде всего, именно руководитель первой инстанции столичного суда, являющийся образцовым для хозяйственных судов, должен противостоять попыткам влияния на себя, на судей возглавляемого суда, отстаивать законность. Но сегодня это никому не нужно. Возможно, они не желают развалить систему, но точно за нее не борются", – подчеркнул экс-судья.

Он также добавил, что отбор судей должен производиться по более прозрачным методикам, а не по выборочным характеристикам, как это происходит сейчас. "Если ВККС, проанализировав обстоятельства, приходит к выводу, что есть злоупотребления, декларация добродетели или е-декларация содержат недостоверные данные, результатом должно быть обращение ВККС к правоохранительным органам. Но если нет доказательств того, что судья совершил что-то неправомерное или живое не по средствам, нет фактически доказанных обстоятельств такого, судья должен проходить ВККС, СРП спокойно и работать дальше… Соответственно и члены ВККС и СРП обязательно должны отвечать за необъективные решения. Это должны быть весы, позволяющие принимать законное решение и отдавать себе отчет в том, что будут последствия незаконного", — сказал Емельянов

"В целом, надо остановиться реформировать. Довести хотя бы одну реформу до конца, и поставить в ней точку. И дальше просто — неквалифицированных или "зашкваренных" судей — уволить или привлечь к уголовной ответственности", — добавил он.

Ранее сообщалось, что ДБР провела обыски в экс-судьи Емельянова по делу, где он проходит как потерпевший по фактам мошенничества бывших директоров нескольких компаний за границей. "По результатам обыска, у меня не изъяли ничего кроме документов, связанных с волонтерской деятельностью. А что вообще следователи планировали найти у потерпевшего?". По его словам, фактически речь идет о попытке искусственно "подтянуть" к делу "поддержку страны-агрессора".

"Я связываю все эти события с моей адвокатской деятельностью, поскольку перед этим я получал определенные "предупреждения" о том, чтобы я прекратил оказывать правовую помощь по одному из дел, касающемуся взыскания задолженности на крупную сумму. ... Я понимаю, что это делается целенаправленно именно с целью подготовить базис для дальнейшего давления", — подытожил Емельянов.



