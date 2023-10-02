Попытки слить хозсуды с другими юрисдикциями – следствие "импотенции" и бессилие руководителей хозяйственной вертикали – экс-судья Емельянов

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Slava Kot
Независимость и надлежащие условия работы судей, несмотря на многочисленные попытки реформировать судебную систему, все еще остаются под вопросом: руководители судов не отстаивают права своих подчиненных, сами судьи не чувствуют себя защищенными от внешних влияний. Такое мнение о современном состоянии судебной системы высказал в интервью "Судебно-юридической газете" бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда, ныне адвокат и военный волонтер Артур Емельянов.
Бывший судья Артур Емельянов. Фото из открытых источников
По его словам, сегодня руководство хозяйственной ветви судебной системы не борется за возможность осуществлять независимое правосудие.
Он добавил, что председатели Кассационного хозяйственного суда, хозяйственного суда города Киева не обращают внимание на риск ликвидации подчиненных им судов.
Он также добавил, что отбор судей должен производиться по более прозрачным методикам, а не по выборочным характеристикам, как это происходит сейчас. "Если ВККС, проанализировав обстоятельства, приходит к выводу, что есть злоупотребления, декларация добродетели или е-декларация содержат недостоверные данные, результатом должно быть обращение ВККС к правоохранительным органам. Но если нет доказательств того, что судья совершил что-то неправомерное или живое не по средствам, нет фактически доказанных обстоятельств такого, судья должен проходить ВККС, СРП спокойно и работать дальше… Соответственно и члены ВККС и СРП обязательно должны отвечать за необъективные решения. Это должны быть весы, позволяющие принимать законное решение и отдавать себе отчет в том, что будут последствия незаконного", — сказал Емельянов
Ранее сообщалось, что ДБР провела обыски в экс-судьи Емельянова по делу, где он проходит как потерпевший по фактам мошенничества бывших директоров нескольких компаний за границей. "По результатам обыска, у меня не изъяли ничего кроме документов, связанных с волонтерской деятельностью. А что вообще следователи планировали найти у потерпевшего?". По его словам, фактически речь идет о попытке искусственно "подтянуть" к делу "поддержку страны-агрессора".
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