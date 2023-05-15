Из-за попытки рейдерского захвата бизнеса Алена Лебедева обратилась к правоохранителям, - СМИ

На одном из украинских СМИ появилось заявление владельца украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Аурум Алены Лебедевой, которая высказала свою позицию о внесении ее фамилии в санкционный список СНБО, как попытки рейдерского захвата бизнеса.

Владелец украинской многопрофильной промышленно инвестиционной группы Аурум Алена Лебедева. Фото: пресс-служба Аурум

"Когда ты не видишь реального обоснования почему против тебя открывают уголовное производство, включают в санкционный список, единственным разумным объяснением, которое приходит в голову, является то, что кто-то, понравившийся твой бизнес, хочет воспользоваться ситуацией в стране и рейдерским путем его отжать, — отметила Алена Лебедева, — кто-то, из-за клерков во властных структурах, ввел в заблуждение высшее руководство страны, ввел в заблуждение президента, подсунув ему на подпись документ с моей фамилией".

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Соответствующее обращение с требованием разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности владелица Аурум Групп Алена Лебедева направила в правоохранительные органы.

"Я обращаюсь в наши правоохранительные органы, обращаюсь с требованием разобраться с фактом безосновательного включения меня в санкционные списки! Я требую, чтобы были установлены и наказаны все причастные к этому делу лица! Я требую выявить этих оборотней в погонах, которые съедают наши с Вами налоги, а на самом деле работают на собственное обогащение! Я требую остановить дерзкую охоту рейдеров на мой бизнес, бизнес, который кормит тысячи семей и поддерживает экономику страны. Я не сомневаюсь, что смогу защитить собственную репутацию, с помощью украинского правосудия или, если это потребует обстоятельства, буду обращаться к европейскому правосудию, потому что знаю, что правда на моей стороне", – говорится в обращении Алены Лебедевой.

Стоит отметить, 12 мая 2023 года указом Президента Украины №279/2023 введено Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", в перечень лиц которого, в том числе, внесена владелица группы Алена Лебедева.

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