Из-за попытки рейдерского захвата бизнеса Алена Лебедева обратилась к правоохранителям, - СМИ

На одном из украинских СМИ появилось заявление владельца украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Аурум Алены Лебедевой, которая высказала свою позицию о внесении ее фамилии в санкционный список СНБО, как попытки рейдерского захвата бизнеса.
Владелец украинской многопрофильной промышленно инвестиционной группы Аурум Алена Лебедева. Фото: пресс-служба Аурум
"Когда ты не видишь реального обоснования почему против тебя открывают уголовное производство, включают в санкционный список, единственным разумным объяснением, которое приходит в голову, является то, что кто-то, понравившийся твой бизнес, хочет воспользоваться ситуацией в стране и рейдерским путем его отжать, — отметила Алена Лебедева, — кто-то, из-за клерков во властных структурах, ввел в заблуждение высшее руководство страны, ввел в заблуждение президента, подсунув ему на подпись документ с моей фамилией".
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Соответствующее обращение с требованием разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности владелица Аурум Групп Алена Лебедева направила в правоохранительные органы.
"Я обращаюсь в наши правоохранительные органы, обращаюсь с требованием разобраться с фактом безосновательного включения меня в санкционные списки! Я требую, чтобы были установлены и наказаны все причастные к этому делу лица! Я требую выявить этих оборотней в погонах, которые съедают наши с Вами налоги, а на самом деле работают на собственное обогащение! Я требую остановить дерзкую охоту рейдеров на мой бизнес, бизнес, который кормит тысячи семей и поддерживает экономику страны. Я не сомневаюсь, что смогу защитить собственную репутацию, с помощью украинского правосудия или, если это потребует обстоятельства, буду обращаться к европейскому правосудию, потому что знаю, что правда на моей стороне", – говорится в обращении Алены Лебедевой.
Стоит отметить, 12 мая 2023 года указом Президента Украины №279/2023 введено Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", в перечень лиц которого, в том числе, внесена владелица группы Алена Лебедева.
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Ігор
сегодня, 15:17
Невже не за таку країну боремося? Коли у інших відбирали мовчала, коли прийшла черга до неї, вже піздно - Культовий Вождь завжди прав. Треба ще радіти, що на тебе не падають російські ракети, як на жадібних спекулянтів Вадатуцьких, які не хотіли нести відкати Величному Брехуну Всесвіту за порішання питання брудного зернового коридору.