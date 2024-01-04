Популярный производитель крабовых палочек включен в список спонсоров войны

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило литовскую Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба агентства. Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и уплачивает значительные налоги в бюджет страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", говорится в сообщении НАПК.

Производитель морепродуктов Vici. Фото из открытых источников

Viciunai Group является крупнейшим производителем сурими (рыбный пастообразный фарш) в мире и одним из крупнейших производителей морепродуктов в Европе. Ее главный офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и России.

Отмечается, что еще в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России, руководитель литовской группы Шарунас Матийошайтис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение трех-четырех месяцев.

Но Viciunai не прекращает свою работу в России и остается одним из самых популярных брендов среди российских потребителей. Viciunai ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в России.

К примеру, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 человек. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до $20 млн).

Дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо" предоставляет услуги в России по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составляла $2,5 млн.

Неоднократные заявления о прекращении бизнеса и продаже производства в России никак не повлияли на работу Viciunai Group в РФ. Компания продолжает спонсировать войну против Украины, уплачивая большие суммы налогов в бюджет путинской военной машины, заявляют в НАПК.

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