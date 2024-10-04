Популярный фрукт в Украине стремительно дорожает: причины и прогнозы

Цены на яблоки в Украине стремительно выросли, достигнув самых высоких показателей за последние 7 лет. Садоводы продают яблоки по 15-22 грн/кг ($0,36-0,53/кг), что в среднем на 23% дороже, чем на прошлой неделе. Основными причинами удорожания являются сокращение предложения осенних сортов, увеличение спроса и хранение фруктов из-за наступления холодов. Аналитики предупреждают, что цены могут оставаться высокими до конца осени.

Подорожание фруктов в Украине

Повышение цен на яблоки стало заметно уже в начале октября 2023 года. По информации аналитиков проекта EastFruit, оптовые цены на яблоки в Украине за последнюю неделю выросли на 23%. По мнению производителей, рост цены был вызван несколькими факторами. Прежде всего, садоводы начали закладывать на хранение основные партии яблок из-за похолодания, что привело к сокращению объема попадающей на рынок продукции.

Кроме того, наблюдается сезонное снижение ассортимента фруктов и ягод, что, в свою очередь, также повлияло на увеличение спроса на яблоки. Как следствие, нынешние оптовые цены на яблоки в среднем на 36% выше, чем в начале октября 2023 года.

Если оптовые цены на яблоки уже ощутимо выросли, то стоимость этого фрукта в розничной торговле также не стоит на месте. В крупных сетях супермаркетов цены варьируются в зависимости от региона и предложения. К примеру, в сети супермаркетов Auchan цены стартуют от 22,90 грн/кг. В то же время, в АТБ минимальная цена составляет 19,95 грн/кг, в то время как в Сильпо яблоки продаются по цене от 29 грн/кг.

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